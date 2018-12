Antica Luni, una pausa per ricaricare le pile

I "gladiatori" del Pres Casani chiudono il 2018 in penultima posizione di classifica. Serve una scossa.

Prima Categoria - Per l'Antica Luni una pausa natalizia quanto mai gradita. I "gladiatori" del Pres Mattia Casani approfittano dello stop natalizio del campionato di Prima ligure per ricaricare le pile e prepararsi al meglio al ritorno in campo. Un campionato , quello che sta disputando la neopromossa lunense, pieno di difficoltà come testimonia la situazione di classifica dei gialloazzurri attualmente relegati al penultimo posto del plotone con soli sette punti al loro attivo dopo dodici turni di campionato a meno due dai playout ed a meno nove dalla salvezza diretta.



Un bottino decisamente deficitario quello messo assieme fino a questo punto da Spagnoli e compagni complice anche la sfortuna ed alcuni arbitraggi non troppo "benevoli". Fatto sta che la parola d'ordine in casa Antica Luni è quella del riscatto a cominciare da quando si ritornerà in campo ovvero domenica 13 gennaio 2019 col superderby casalingo al Gaggio di Ortonovo contro il Sarzana 1906 di mister Veronica.