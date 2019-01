Antica Luni-Sarzana, il derby è X

Pareggio sul terreno del Gaggio di Ortonovo. Antica Luni in vantaggio, recupero dei roossoneri.

Prima Categoria - ANTICA LUNI-SARZANA 1-1

ANTICA LUNI: Grassi, Vangeli, Fornai, Guerrieri, Arzà, Piazza, Franzoni, Chiummiello, Caleo, Chellini, Pellini (75' Borelli). All. Duranti.

SARZANA 1906: Cucurnia, Bartoli, Isoppo, Tonelli, Biagioni, Ragonesi, Rossetti, Taddeucci, Capitani (55'Cucurnia) , Bosinco (75' Orlandi), Figliè. All. Veronica.

RETI: 27' Franzoni, 87' Bartoli.



Termina in parità (1-1) il derby di Prima categoria ligure disputato sul rettangolo di gioco del "Gaggio" di Ortonovo tra l'Antica Luni ed il Sarzana 1906.

L'Antica Luni passa in vantaggio al 27' con un gol di Franzoni. Il Sarzana cerca la via del pareggio che arriva nei minuti finali con Bartoli. Un punto che muove entrambe le classifiche.



Mattia Casani, presidente dell'Antica Luni.

"Peccato per la vittoria sfumata nei minuti conclusivi però il pareggio per quello visto in campo é il risultato più giusto secondo me. Anche se recriminiamo per un rigore non dato all’ultimo minuto per un netto fallo di mano. Abbiamo iniziato bene il 2019 con un buon punto conquistato contro una squadra molto forte,ben attrezzata in ogni reparto e con un ottimo allenatore. Domenica inizia il girone di ritorno,durante la sosta abbiamo lavorato bene e recuperato giocatori con problemi fisici che ci sono mancati per mesi nel girone di andata. Per noi saranno tutte finali,il nostro obiettivo é la salvezza.siamo tutti uniti,ci crediamo e ce la metteremo tutta per raggiungerla."



Mister Tiziano Veronica del Sarzana 1906.

"Siamo partiti bene sfiorando il vantaggio con Figliè e Capitani. Abbiamo poi preso gol per errore difensivo. Due minuti piu' tardi abbiamo fallito un calcio di rigore andando all'intervallo sotto. Nella ripresa a rendere piu' difficili le cose anche l'espulsione di Tonelli per fallo da ultimo uomo . Siamo riusciti ad acciuffare il pareggio a tre dal novantesimo grazie ad un tocco in mischia di Bartoli e poi addirittura in nove per doppia ammonizione a Figliè. Tutto sommato avendo pareggiato all'ultimo puo' essere un punto positivo anche se nel primo tempo abbiamo fallito molte occasioni che potevano cambiare la gara."





I risultati della giornata di ieri



Tarros Sarzanese - Sporting Club Aurora (3 Pinelli, Barattini - Giocata sabato)

San Lazzaro Lunense - Levanto Calcio 0 - 2 (Righetti, Barletta)

Antica Luni - Sarzana 1906 1 - 1 (27° Franzoni, 87° Bartoli)

Ceparana - Rebocco 1 - 2 (28° Attivissimo, 30° [Rig.] Strata, 65° Cardetti)

Follo San Martino - Borgo Foce Magra A.F. 1 - 1 (27° Marcuccetti, Villa)

Moneglia - Pegazzano 0 - 1 (49° Romeo)

Riccò Le Rondini - Marolacquasanta 1 - 2 (45° Vargas, 76° Marchi, 90° A. Fiocchi)