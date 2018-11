Antica Luni, periodo complicato

In Prima ligure i "gladiatori" del Pres Mattia Casani incassano la seconda sconfitta in quattro giorni

Prima Categoria - Nel campionato di Prima categoria ligure l'Antica Luni esce sconfitta dal terreno di gioco del Marolacquasanta. I “gladiatori” del presidente Mattia Casani giocano una buona partita sul rettangolo di gioco dell'”Astore Tanca” ma devono cedere agli avversari spezzini che portano a casa i tre punti grazie ad una doppietta di Riccardi, un gol per tempo esattamente al 20' ed all'82'. Per lìAntica Luni un periodo davvero molto difficile se si pensa anche alla gara di recupero sul terreno di Moneglia di mercoledi scorso conclusa con una netta sconfitta per cinque a zero. Adesso i giallazzurri sono posizionati con sette punti al quartultimo posto della graduatoria in piena zona playout ed è d'obbligo cercare di uscire quanto prima delle sabbie mobili del fondo classifica già a cominciare dal prossimo appuntamento ovvero il match casalingo di domenica prossima quando Agnesini e compagni saranno impegnati sul terreno del “Gaggio” di Ortonovo contro il Ricco' Le Rondini, formazione di media classifica che vanta attualmente undici punti e ell'ulima uscita si è imposta per due a zero sul fanalino di coda Ceparana.