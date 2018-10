Antica Luni, pareggio senza reti per i `gladiatori`

Prima del match premiato il portiere gialloazzurro Christian Grassi

Prima Categoria - Primo punto stagionale per l'Antica Luni nel campionato di Prima Categoria Ligure. I “gladiatori” del presidente Mattia Casani hanno pareggiato a reti inviolate in casa sul rettangolo del “Gaggio” di Ortonovo contro il Borgo Foce Magra. Una gara dalle due facce. Un primo tempo abbastanza inconsistente quello prodotto da parte di Spagnoli di compagni ed una ripresa ben piu' vivace nonostante l'espulsione di Buffoni che costringeva l'Antica Luni in dieci uomini. Gialloazzurri che hanno sfiorato in almeno tre occasioni la rete della vittoria.

Prima della gara proprio il presidente del sodalizio lunense Mattia Casani ha voluto consegnare una targa ricordo al portiere dell'Antica Luni Christian Grassi per la sua 150 esima partita da titolare con la maglia dei “Gladiatori” (foto).

Questo il testo inciso sulla targa ricordo.

“150 presenze a guardia della nostra porta dal 2013,dimostrando sempre professionalità e attaccamento alla maglia.

Il tuo Presidente Mattia Casani a nome dei tuoi tifosi e della squadra”.