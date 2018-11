Antica Luni, momento no

In Prima ligure i "gladiatori" domenica scorsa hanno raccolto la sesta sconfitta stagionale

Prima Categoria - Allarme rosso in casa Antica Luni. Domenica scorsa in casa gialloazzurra è arrivata la sesta sconfitta in nove gare disputate fino a questo momento nel campionato di Prima categoria ligure. Nell'ultimo turno i “gladiatori” sono stati battuti a domicilio dal Ricco' Le Rondini che è spassato per una rete a zero. Sconfitta che pesa soprattutto sul morale dei ragazzi del presidente Mattia Casani che commenta cosi' il momento no della sua squadra. “Purtroppo stiamo vivendo un periodo caratterizzato da tante problematiche tra cui troppi infortuni e improvvisi problemi lavorativi di vari nostri giocatori che ci hanno portato a questa situazione. Siamo comunque siamo già pronti ad intervenire sul mercato per rinforzare la squadra ed invertire la rotta.”

Antica Luni che torna quindi ad allenarsi sotto gli ordini di mister Duranti per prepararsi al meglio al prossimo appuntamento ovvero la trasferta di domenica prossima 2 dicembre in casa del Rebocco, formazione di media classifica.