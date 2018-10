Antica Luni, ko all´esordio in campionato

I "gladiatori" , battuti a Levanto, cercano riscatto in Coppa Liguria

Prima Categoria - Non è stato un esordio tra i piu' brillanti quello dell'Antica Luni nel campionato di Prima categoria ligure. I”gladiatori” del pres Mattia Casani sono infatti usciti nettamente sconfitti per tre reti a zero dal terreno di gioco del Levanto. Davvero un peccato considerato l'ottimo precampionato con tanto di passaggio del turno in Coppa Liguria. Per i ragazzi di mister Duranti pero' non c'è pero' tempo per piangersi addosso in quanto all'orizzonte ci sono due partite nell'arco di quattro giorni. Si comincia proprio con la Coppa ed il match casalingo del secondo turno di domani sera a Santo Stefano Magra(20.30) contro il Marolacquasanta per poi passare all'esordio casalingo in campionato di domenica prossima contro la formazione del Borgo Foce Magra che nella prima giornata si è imposto per 3-1 sul Ceparana.