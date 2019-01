Antica Luni, buon pareggio casalingo

Per i Gladiatori arriva un punto importante contro il forte Levanto

Prima Categoria - In Prima Categoria ligure l'Antica Luni , per la prima giornata del girone di ritorno pareggia a reti inviolate sul terreno di gioco di casa del Gaggio di Ortonovo contro il forte Levanto, formazione in zna playoff, azzerando almeno per i novanta minuti la differenza di sedici unti in classifica. Si tratta di una gara giocata con grande carattere da parte dei Gladiatori ed alal fine è uscito un punto che muove cosi' la classifica.



Le parole del Pres gialloazzurro Mattia Casani.



"Una partita equilibrata interpretata con buon agonismo da entrambe le squadre. Per le occasioni avute forse meritavamo qualcosa di più del pareggio. Sono molto soddisfatto dello spirito con cui i ragazzi hanno affrontato la partita anche sopperendo ad alcune assenze importanti.