Antica Luni, arriva la prima vittoria stagionale

In Prima categoria ligure i "Gladiatori" superano per uno a zero il San Lazzaro grazie ad un gol di Canciello

Prima Categoria - L'Antica Luni finalmente festeggia la prima vittoria stagionale e si porta a quota quattro punti in classifica.

I "gladiatori" del presidente Mattia Casani superano in casa per uno a zero il San Lazzaro Lunense. A decidere il match una rete nella ripresa ad opera di Canciello. Durante il match brutto incidente di gioco a bomber Tommy Balloni ex dell'Antica Luni attualmente in forza al San Lazzaro trasportato al Pronto Soccorso ad al quale la società gialloazzurra fa un grande in bocca al lupo per un pronto ritorno sui terreni di gioco.

La formazione dell'Antica Luni. Grassi, Guerrieri, Arzà, Viaggi, Canciello, Piazza, Chiummiello (64' Agnesini), Giorgi (10' Borelli, 81' Dell'Amico), Caleo (28' Moracchioli), Spagnoli, Pigoni (51' Pellini)



Risultati IX giornata I Categoria Girone D



Marolacquasanta - Borgo Foce Magra 0 - 0

Rebocco - Sarzana 1906 3 - 0

Antica Luni - San Lazzaro Lunense 1 - 0

Ceparana - Moneglia 0 - 2

Riccò Le Rondini - Levanto Calcio 1 - 1

Sporting Club Aurora - Pegazzano 0 - 2

Tarros Sarzanese - Follo San Martino 1 - 2