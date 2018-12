Antica Luni, anno nuovo vita nuova

I "gladiatori" sono attualmente al penultimo posto della graduatoria. Nel 2019 occorre un cambio di marcia.

Prima Categoria - Che il campionato di Prima Categoria ligure al quale si affacciava per la prima volta quest'anno fosse stato complicato l'Antica Luni lo sapeva fin dall'inizio e così in effetti si sta rivelando. I "gladiatori" del Pres Mattia Casani hanno avuto grande difficoltà in questa prima parte di stagione con un penultimo posto e solo sette punti conquistati in dodici gare disputate la dicono lunga sul percorso in salita dei ragazzi di mister Duranti nonostante una campagna acquisti estiva che faceva presagire tutt'altro andamento.



I tempi per recuperare ci sono tutti se si pensa che mancano ancora tre giornate al giro di boa del campionato ed ai due punti che separano i giallazzurri dai playoff evitando la retrocessione diretta di cui uno dei due posti sembra già destinato al Ceparana fanalino di coda a quota zero punti. Pausa natalizia per Spagnoli e compagni ma con l'obiettivo di riordinare idee e ricompattare il gruppo in vista di un 2019 assai impegnativo con l'obiettivo della salvezza fissato nel mirino. Antica Luni che tornerà in campo esattamente domenica 13 gennaio in casa al Gaggio di Ortonovo nel superderby con il Sarzana 1908. Un appuntamento da non fallire se si vuole iniziare la risalita.