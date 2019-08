Amichevoli estive, Don Bosco Fossone cede al Magra Azzurri

Prima Categoria - Seconda uscita della stagione per entrambe le compagini che si sono affrontate in una sgambata pre campionato in vista dei prossimi impegni di coppa. Dopo due settimane di lavoro atletico/tattico, sul sintetico del “Duilio Boni” i due nuovi allenatori hanno voluto verificare le attuali condizioni delle rispettive squadre, il neo mister Alessandro Tavarini per il Don Bosco e Stefano Strata per il Magra Azzurri (la compagine ligure parteciperà al campionato di promozione Girone B). In casa dei giallorossoblu alcune assenze, a partire dal portiere Stagnari. Gli ospiti rispetto alla prima uscita nel quadrangolare di Filattiera presentavano uno degli ultimi arrivi, il centrocampista ex Tarros Sarzanese Lorenzo Del Padrone.



La gara inizia con il vantaggio ospite di Leonini che sfrutta una distrazione difensiva dei carrarini, il team di mister Tavarini nel corso della prima frazione, nonostante lo svantaggio, ha sviluppato buone trame di gioco e costruito diverse occasioni da gol. Quelle degne di nota sono capitate al promettente Nicola D’adamo: la prima sugli sviluppi di un’azione tutta in velocità con delizioso pallonetto però neutralizzato; la seconda sotto misura con conclusione clamorosamente sull’esterno della rete. Nella ripresa il Don Bosco ha dato spazio a tutta la panchina a disposizione, ma a metà del tempo incassa il secondo gol, su una ripartenza del giovane attaccante biancoazzurro Marco Conti.



Don Bosco Fossone-Magra Azzurri 0-2

Don Bosco Fossone: 1° t. Mallegni, Lombardini, Bertagnini(Antonelli), Lanzi, Provenzano, Giannarelli, D’adamo, Bernuzzi, Donati, Basciu, Pucci.

2° t. Gozzani, Borghetti, Micheli, Provenzano, Antonelli, Mallegni, Bianchi, Ratti, Giananti,Micheloni, Marinari, All. Tavarini

Magra Azzurri: Pietra(Grandi), Montani(Conti), Capetta, Mezzani, Valentini, Cerri (Novelli), Leonini(Pietrelli), Romiti, Cariati(Boni), Del Padrone (Parra), Salamina(Castellanotti) All. Strata

Marcatori: 9’ Leonini, 18’ st. Conti