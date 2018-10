Acquacalda-Don Bosco Fossone (0-1), Incerti: `Gruppo che non si sgretola mai`

Soddisfazione in casa giallorossoblu dopo il successo in terra lucchese

Prima Categoria - Prima vittoria in trasferta per il Don Bosco Fossone di mister Massimiliano Incerti. Domenica 21 ottobre sul campo dell'Acquacalda S. Pietro (0-1) il tecnico giallorossoblu non era presente, per uno stato influenzale, ed è stato sostituito egregiamente dal prof. Oreste Profeti.



Partita decisa dal gol, dopo 13 minuti, di bomber Luca Ceccarelli che si è sbloccato in campionato. Dopo il vantaggio i "carrarini" hanno gestito bene senza mai rischiare e hanno portato a casa i meritati 3 punti, nonostante in 10 uomini dal 5' della ripresa per espulsione di Musetti.



Contattato telefonicamente mister Incerti ha risposto come segue alle nostre domande:



Buon giorno mister, importante vittoria in trasferta che vi colloca in piena zona play off. Tu eri assente ma i ragazzi hanno seguito bene, anche se a distanza, le tue direttive. Che partita è stata?

"Abbiamo proseguito con il nostro percorso di crescita con una vittoria mai in discussione, gara interamente dominata, i ragazzi sono straordinari con grande spirito di responsabilità e gruppo che in ogni circostanza non sgretola mai."



L'ha messa dentro Cerrarelli. Che margini di miglioramento ha ancora il bomber?

"Come già detto in una precedente intervista su Ceccarelli, ribadisco che Luca è un giocatore vero che con molta umiltà è sempre al servizio del gruppo. Ho dato a lui l'incombenza di insegnare ai sui compagni di reparto, peraltro tutti giovani, i movimenti da attaccante e lui puntualmente è a loro disposizione."



Domenica prossima Torrelaghese, una squadra in crisi ma con molti validissimi elementi. Sarà battaglia?

"Domenica ci aspetta un impegno direi difficilissimo, se non avessi giocatori e uomini veri. Infatti sono certo che affronteremo la partita come una finale, ma onestamente prima dobbiamo pensare a mercoledì, quando saremo impegnati contro il Gorfogliano per il turno di Coppa. La nostra testa è solo per quella partita, poi da giovedì penseremo alla Torrelaghese".



La Classifica sorride...

"Non guardiamo la classifica, quella forse inizieremo verso febbraio, ma pensiamo solo a lavorare ogni giorno, cercando di crescere come famiglia"



Nel post partita parla anche il prof, domenica in veste di allenatore, Oreste Profeti che fa luce sulla condizione atletica del gruppo:



"Abbiamo messo in evidenza un'eccellente condizione fisica. Abbiamo perso Musetti dopo 5 minuti del secondo tempo e ciò nonostante il risultato è stato amministrato senza mai rischiare. Questo dimostra che stiamo bene, che abbiamo gamba e che stiamo lavorando con la giusta intensità. Continuiamo così!"