A tu per tu con… “Batman” Agnesini

Prima Categoria - Nel salotto virtuale di Calcio Massa Carrara un ospite di spicco del panorama calcistico nostrano, il portiere del Don Bosco Fossone Gianluca “Batman” Agnesini. Dopo tanti anni in Eccellenza come capitano della San Marco Avenza, al termine della stagione 2017/2018 decise di appendere i guanti al chiodo, poi l’estate scorsa a gran sorpresa è ripartito in Prima Categoria con il Don Bosco Fossone. Oggi è più che mai determinato nel raggiungere l’obiettivo salvezza, forse la sfida più difficile della sua interminabile carriera.



Un Don Bosco Fossone in ripresa, domenica vittoria importante. Quanto è ripida la salita verso la salvezza? "C'era solo bisogno di tempo, dato che é una squadra giovane, anzi giovanissima. Ora questi ragazzi si stanno responsabilizzando e molti di loro sono tecnicamente validi. Nelle ultime settimane siamo in ripresa: penso che sarebbe avvenuto anche con mister Tavarini, ma D'Ambrosio ci sta dando una marcia in più, è un martello, non molla mai... la vittoria di domenica allunga la nostra scia di risultati utili e ci da ancora più carica, giochiamo ogni gara come una finale. Sappiamo che la salvezza é ancora lontana però ora ci crediamo tutti."



Sei il simbolo della squadra, un portiere di super esperienza al servizio dei compagni. Ti senti la loro guida? "No, sono uno di loro come in tutte le squadre dove ho giocato, cerco di dare un po di esperienza, quello si..."



Due stagioni fa decidesti di smettere, poi dopo un anno ai box sei ripartito. Come mai questo ritorno di fiamma? "Non é un ritorno di fiamma, non avrei mai pensato di rimettere i guantoni, mi hanno chiesto una mano ed ero partito per fare il secondo. Poi... è anche successo un episodio che non voglio raccontare che ha caricato a mille sia me che i miei compagni i quali devono mantenere una promessa..."



Cosa hai da dire sulla vittoria di coppa della tua ex San Marco Avenza? "La vittoria della coppa per la San Marco mi riempie di gioia, sopratutto per i mie ex compagni che se la meritano tutta, poi per mister Turi, Roberto Pardini e tutta la dirigenza!"



Come è stato l’impatto con la Prima Categoria, dopo tanto tempo di pausa? "Non troppo traumatico, solo qualche allenamento per togliere un po di ruggine e poi ho ritrovato il ritmo. E’ comunque un bel campionato dove tre squadre giocano per il vertice, per il resto è molto equilibrato".



Ti rivedremo anche il prossimo anno e se si in che categoria? "No, finito quest'anno basta, anche perché sto allenando i giovanissimi e vorrei sinceramente dedicarmici e migliorare sempre di più con questo gruppo di ragazzi che mi stanno dando molte soddisfazioni. Il mio futuro é li e Antonelli lo sa".