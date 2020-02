Viareggio Women´s Cup, mercoledì finale Juve-Roma

Femminile - Sarà tra Juventus e Roma la finalissima della seconda edizione della Viareggio Women's Cup che da martedì scorso si sta giocando sui campi dell'alta Toscana. Per la fortuna dei cittadini montignosini e massesi la prestigiosa partita in rosa, in programma mercoledì 20 febbraio alle ore 16.30, si giocherà al nuovo Stadio "Del Freo" di Montignoso. Partita che, vista l'importanza, sarà trasmessa in diretta televisiva su RAI Sport.



Nelle due semifinali la formazione bianconera ha piegato la resistenza della Fiorentina per 5-2, ma solo dopo i calci di rigore (1-1 alla fine dei tempi regolamentari), mentre quella giallorossa ha superato per 2 a 0 il Genoa di mister De Guglielmi.



Di seguito tutti i risultati dei gironi eliminatori:



GIRONE 1: Juventus, Empoli, Inter, Roma

GIRONE 2: Fiorentina, Wetchester, Sassuolo, Genoa



MARTEDÌ 11 FEBBRAIO



JUVENTUS-EMPOLI 1-0



INTER-ROMA 1-3



SASSUOLO-FIORENTINA 1-2



WESTCHESTER UNITED-GENOA 0-2



GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO



JUVENTUS-INTER 1-2



EMPOLI-ROMA 1-7



SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED 5-0



FIORENTINA-GENOA 2-2



SABATO 15 FEBBRAIO



ROMA-JUVENTUS 0-1



EMPOLI-INTER 2-6



GENOA-SASSUOLO 1-1



WESTCHESTER UNITED-FIORENTINA 0-1