Viareggio Women´s Cup, la Juve ancora campione

Femminile - La Juventus primavera non delude i pronostici e con una grande vittoria si aggiudica per il secondo anno consecutivo la Viareggio Women's Cup. Come sappiamo la partita si è giocata mercoledì 19 febbraio al nuovo centro in sintetico "Del Freo" di Montignoso con l'ospite di super eccezione Marcello Lippi.



Contro la Roma, le ragazze di Daniele Diana già nei primi 45 mettono una seria ipoteca sul trofeo, andando sul triplo vantaggio sul 3-0 con le reti di Musolino su punizione al 12', imitata da Toniolo al 17' e Bergonzi al 36'. Nella ripresa la Roma esce dal guscio e accorcia con Landa (24') per poi tornare sotto con Pacioni al 40'. Nonostante il tentativo di assalto nei minuti finali, la Juve tiene botta e si aggiudica meritatamente l'ambito trofeo.



Foto: Francesco Francioni