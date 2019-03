Viareggio Women´s Cup, Juventus in semifinale

Nella gara del Duilio Boni le bianconere passano con le reti di Carrer e Bragonzi

Femminile - Nella giornata di venerdi 22 marzo, presso il centro sportivo Duilio Boni di Fossone è andata in scena la sfida tra Juventus e Florentia, valevole per la terza giornata del girone eliminatorio della Viareggio Women's Cup.



Con il classico risultato all'inglese le bianconere di mister Spugna hanno battuto le viola toscane, al termine di una partita combattuta ma dove la Juve ha dimostrato di avere qualcosa in più, andando a segno al 15' del primo tempo con Carrer e al 75' con Bragonzi.



Juve che approda così in semifinale dove incontrerà la Fiorentina, domenica 24 marzo alle ore 10.00 (Santa Croce sull'Arno (PI) / Stadio “Masini”). Al Duilio Boni di Fossone l'altra semifinale tra Inter e Sassuolo (domenica 24 marzo ore 13).



Le vincitrici si incontreranno nella finalissima, prevista per martedì 26 marzo presso lo Stadio “Necchi-Balloni” di Forte Dei Marmi (ore 14.00), gara che sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.



Juventus: Serafino, Maino, Mancuso, Brscic, Carrer, Ferro, Bellucci, Bragonzi, Accornero, Devoto, Masu. A disp. Soggiu, Toniolo, Airola, Puglisi, Di Bitonto, Gianesin, Cantore, Passeri, Musolino, Neddar, Nucera. All. Spugna

Florentia: Del Lama, Enriquez, Pirriatore, Costantino, Pastifieri, Doomey, Sirocchi, Hilaj, De Sorbo, Barollo, Zeolla, A disp. Gualdani, Naldoni, Puntoni, Piccini, Sciavone, Stankovic, Sabatino, Campagni, Viggiano, Pellegrini, De Narchi. All Schiumarini

Reti: 15' Carrer, 75' Bragonzi