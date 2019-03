Viareggio Women’s Cup, Juve campione!

Non c’è partita nella finalissima contro il Sassuolo, le ragazze di Spugna vincono con un poker

Femminile - La Juve fa poker nella finalissima della prima edizione della Viareggio Women’s Cup, giocatasi mertedi 26 marzo presso lo stadio “Necchi Balloni” di Forte Dei Marmi. L'inarrestabile Primavera femminile di mister Spugna ha alzato il trofeo vincendo tutte le gare della competizione, così come stanno facendo nel proprio campionato di categoria.



Bianconere che partono in quinta a nei primi 10 minuti sono già avanti di 2, con le rete di Bragonzi, tap in sotto porta, e poi con Brscic, sugli sviluppi di un corner. Il Sassuolo prova a reagire e sviluppa buone trame di gioco ma senza andare a segno. La rete del 3-0 arriva al 16' della ripresa con un perfetto inserimento di Gianesin che a tu per tu con portiere non sbaglia. Nei minuti di recupero la doppietta personale di Asia Bragonzi. Dopo il triplice fischio grande festa che chiude una bellissima giornata primaverile nello stupendo mando erboso del al “Necchi Balloni”.



JUVENTUS-SASSUOLO 4-0



Reti: 7' pt. Bragonzi (J), 10' Brscic (J); 16' st. Gianesin (J), 50' Bragonzi (J).

(arbitro Finzi di Foligno)

Forte dei Marmi (LU) / Stadio “Necchi-Balloni” (ore 14) - DIRETTA RAISPORT



JUVENTUS: Soggiu, Toniolo, Puglisi, Mancuso, Brsicic, Gianesin (40' st. Di Bitonto), Bellucci, Bragonzi, Airola (1' st. Maino), Devoto (33' st. Accornero), Masu. A disp.: Serafino, Carrer, Ferro, Musolino. All.: Spugna.



SASSUOLO: Galloni, Novelli, Brignoli, Rossi, Pederzani, Pellinghelli, Botti, Aldini, Imprezzabile, Zanni, Casini (17' st. Maretti). A disp.: Messori, Binini, Benozzo, Frassinetti, Novelli, Remondini, Sassi, Spallanzani. All.: Nicoli.



Note: ammonita Puglisi (J).