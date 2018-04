Panathlon International Pontremoli fa il punto sul calcio femminile in provincia

Il focus sul calcio in rosa è stato fatto da Valentina Buttini, mister della Carrarese Femminile, dal Presidente Provinciale F.I.G.C Andrea Antonioli e dal Presidente A.I.A.C Provinciale Roberto Taponecco

Femminile - Il Panathlon Pontremoli Lunigiana, ha dedicato una serata di approfondimento sul calcio femminile.

Il punto sullo stato dell’arte nel mondo del “pallone rosa” nella nostra provincia, è stato fatto nella splendida cornice dell’Hotel Napoleon di Pontremoli, dove sono intervenuti come ospiti: Valentina Buttini allenatore della Carrarese Calcio Femminile militante nel Campionato Serie C e conduttrice della trasmissione televisiva “Colpo di Tacco” programma tutto dedicato al calcio femminile, accompagnata da Andrea Antonioli Presidente F.I.G.C. Provinciale, Roberto Taponecco Presidente A.I.A.C Provinciale.

Si è parlato della passione che anima dirigenti e giocatrici che nonostante i tanti problemi dovuti al reclutamento di nuove adepte, agli spostamenti, le difficoltà delle lunghe trasferte, i compiti portati avanti da donne impegnate nella famiglia, nello studio e nel lavoro, le molte ragazze si divertono, hanno fatto gruppo, ottenendo risultati di assoluto valore. Tutto questo in un mondo sicuramente difficile, dove il calcio “al maschile” la fa da padrone, dove non ci sono spazi (leggasi: strutture, campi di gioco, luoghi d’incontro e d’allenamento), dove mancano gli sponsor, dove manca anche l’attenzione mediatica.

Le numerose domande hanno voluto curiosare sul clima dello spogliatoio, sulle reazioni, i pianti e le gioie, i rapporti con le avversarie e gli arbitri. Inoltre si è parlato del bel gesto di Fair Play da parte del capitano della squadra, Francesca Angelini che nel corso della partita con il Cf Livorno Sorgenti (vinta per 4-1, ndr) sul risultato ancora fermo sullo 0-0 ha calciato fuori un calcio di rigore in quanto a suo dire non da assegnare.

Nel corso della serata sono stati inoltre presentati due nuovi soci: Riccardo Capiferri per la categoria calcio e Cesare Sozzi per la categoria sci alpino.