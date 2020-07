Mia Bellucci vicina al Florentia San Gimignano

Femminile - Dopo due stagioni con allenatori del calibro di Carolina Morace e Maurizio Ganz, sembra arrivata all'epilogo l'avventura in rossonero della calciatrice massese classe 1997 Mia Bellucci (nella foto a destra). Due anni emozionanti ma complicati, caratterizzati da problemi fisici, derivanti da postumi di un brutto infortunio al crociato, che non gli hanno permesso di esprimersi con continuità.



Salvo cambi di rotta dell'ultimo minuto non ci sarà rinnovo per la centrocampista alla quale però non mancano le richieste. Le ultime notizie la danno infatti molto vicina al Florentia San Gimignano, società classificatasi 5° nel campionato di Serie A appena concluso e allenata da un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex viola Stefano Carobbi.