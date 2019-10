La Carrrese Femminile U15 va ko a Pisa

Femminile - La prima storica trasferta dell'Under 15 femminile della Carrarese si conclude con una sconfitta peraltro esagerata nelle dimensioni. La partita è stata combattuta fin dalle prime battute ma il maggior cinismo e l'esperienza in competizioni ufficiali hanno fatto la differenza ,alla lunga, in un match in cui non sono mancate le occasioni per le azzurrine per accorciare le distanze.



A margine della gara ,ecco le dichiarazioni del Responsabile Tecnico Valentina Buttini : " Anche oggi è stata una bella giornata di sport , si sono confrontate due squadre che hanno cercato di onorare la sfida davanti ad un bel pubblico in un tifo all' insegna del Fair play con importanti attestati di stima anche verso le nostre atlete"



È la volta dell'Allenatrice Francesca Angelini : "Il nostro primo tempo è stato di contenuto e carattere ,abbiamo tenuto testa alla ben più esperta squadra pisana. Alla lunga abbiamo pagato dazio per la maggior lucidità e cinismo delle nostre avversarie .

Ogni partita deve essere vista come occasione di un percorso in divenire attraverso un lavoro settimanale che ci consentirà di migliorare progressivamente.

Faccio i complimenti alle ragazze per come si sono comportate di fronte ad avversario di valore".



PISA SPORTING CLUB-CARRARESE CALCIO 5-1 (1-1/1-0/3-0)

PISA: De Bianchi, Garofalo, Casarosa, Caporale, Volgano, Pardini, Esposito, Zanchelli, Rocchi

A disp. Noccioli, Burchi, Fabbri

CARRARE: Stefanini, Balloni, Marciasini (1’ tt Pucci), Passalacqua (10 tt Falaschi) D’Isanto, Poli, Martorana (1’st Fusani) Gaspari (11tt Izzo), Del Moretto (1’tt Pezzica)

Reti: 4’pt Esposito, 16’pt Gaspari, 8’ st Garofalo, 10’tt Caporale, 19’tt Garofalo, 20tt Burchi

Nota: 5’ pt Stefanini para un rigore