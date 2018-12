La Carrarese Femminile pareggia a San Miniato

In vantaggio con un rigore di Angelini, nella ripresa il pareggio delle pisane

Femminile - SAN MINIATO A.S.D. - CARRARESE FEMMINILE1-1



San Miniato A.S.D.: Mazzola, Gorelli (41’ st Carniani), Solazzo, Bruci, Mascilli, Gangi, Florea (10’ st Tamburini), Topi, Bernardini, Pini, Meattini (c). A disp.: Ciofini, Del Toro, Margheriti, Presentini, Pastorelli, Nardi. All.: Claudio Pacciani.



Carrarese Femminile: Fantoni, Sirocchi, Stelli, Puvia, Bedini, Diamanti E. (43’ st Ricci), Buono, Baldini, Angelini (c), Tonelli, Diamanti C.. A disp.: Badano, Bertoloni, Perfigli, Abazi, Valsega. All.: Andrea Guerrato.



Arbitro: Sig. Bentivendo di Siena.



Reti: 32’ pt rig. Angelini (D), 35’ st Mascilli (S).



Importantissimo pareggio per la Carrarese Femminile, nella sesta giornata del campionato di Eccellenza Toscana Femminile. Le ragazze di mister Andrea Guerrato rincasano da San Miniato con un uno a uno che costringe la capolista ad interrompere il suo filotto positivo di cinque risultati utili consecutivi. Primo tempo di studio, con le due formazioni che non riescono a sfondare. Al minuto trentadue il sig. Bentivendo concede un penalty alle carraresi per fallo su Buono. Dagli undici metri Angelini è fredda nel battere Mazzola per l’uno a zero. Miracolo di Fantoni su Mascilli pochi minuti dopo, con la punta samminiatese che vede la sua conclusione a botta sicura respinta dall’estremo ospite. Si va al riposo. Nella ripresa la partita si fa ancora più agguerrita. Minuto diciotto e ancora Fantoni protagonista, con una parata super ai danni di Bruci, che già si vedeva ad esultare per la decisiva marcatura. Carrarese imprecisa nelle occasioni create, con la mira che è deficitaria proprio nel momento clou. Al trentacinquesimo il San Miniato trova la via del pareggio, con Mascilli implacabile a tu per tu con Fantoni. Gara che non ha più emozioni da regalare e dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara congeda le atlete col triplice fischio.



Prossimo impegno, domenica 9 (ore 14:30). Carrarese in casa contro la Real Aglianese.