Il Versilia Calcio forza sette

Femminile - VERSILIA CALCIO P.S. - CALCIO POPOLARE TREBESTO 7-1

Versilia Calcio P.S.: Bernardoni, Vassalle (17’ st Torre), Fantinato (30’ st Zoppi), Angeli, Buselli (c) (30’ st Puccetti), Badano, Sirocchi, Fontana (36’ st Balduini), Paolini, Diamanti, Lazzoni (22’ st Donadio). A disp.: Perfigli. All.: Stefano Agostini.

Calcio Popolare Trebesto: Di Noto, Rosi (10’ st Viviani), Donati, Bagnaresi C, Zappelli, Barsetti (c), Pierotti, Quilici, Bagnaresi A., Federigi, Taddeucci (19’ st Traina). A disp.: Martini, Bandoni. All.: Stefano Politi.

Arbitro: Sig. Formisano di Viareggio.

Reti: 6’ pt Paolini, 10’ pt Taddeucci (T), 12’ pt Lazzoni, 23’ pt;22’ st Badano, 31’ pt; 3’ st Fontana, 18’ st Angeli.

Ammoniti: Sirocchi (V).



Versilia forza sette nella terza giornata d’andata del campionato di Promozione femminile. Le ragazze di mister Stefano Agostini riscattano il passo falso della scorsa domenica, con un rotondissimo sette a uno ai danni del Calcio Popolare Trebesto, spettatore pagante in quel della “Pruniccia” di Querceta. Sesto minuto e le padrone di casa passano col colpo di testa di Paolini, su servizio di Angeli dalla destra. Una disattenzione della retroguardia versiliese concede il pari al Trebesto, in rete al decimo minuto con Taddeucci. Solo un fuoco di paglia quello della formazione lucchese, che dopo soli due minuti si ritrova sotto nel punteggio. Sara Lazzoni centra la porta con una bella conclusione, sulla quale però sono evidenti le responsabilità di Di Noto. Al ventitreesimo il Versilia centra il tris. Giorgia Badano approfitta della confusione di mischia, per infilare da due passi a porta sguarnita. Traversa versiliese al ventinovesimo con Fontana, che però si rifà due minuti più tardi, calando il poker con un tiro da fuori area. Manovra ariosa del team versiliese, con il Trebesto a contenere come meglio può. Si va al riposo. Passano solo tre minuti nella ripresa e ancora Sara Fontana protagonista con la marcatura del cinque a uno. Una sfortunata Alice Sirocchi centra invece il palo al quinto. Minuto diciotto e arriva la sesta rete versiliese di giornata, con Camilla Angeli. Passano altri quattro giri di orologio e Giorgia Badano, con una splendida conclusione su calcio piazzato centra la rete del definitivo sette a uno. I minuti rimanenti sono di pura accademia per le ragazze di casa, col tecnico Agostini che ha così la possibilità di effettuare ampie rotazioni. Al rintocco del quarantacinquesimo il direttore di gara manda tutte le atlete negli spogliatoi.

Prossimo impegno per il Versilia, domenica 17 Novembre (ore 14:30) in trasferta sul terreno del Pontassieve.