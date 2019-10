Femminile, vola il Versilia Calcio

Femminile - Parte nel miglior modo possibile l’avventura del Versilia Calcio nel campionato di Promozione Toscana di calcio femminile. Un nove a tre che lascia poco spazio a qualsiasi tipo d’analisi, con le ragazze di Stefano Agostini che come un rullo compressore asfaltano l’Unione Montalbano, di fronte al pubblico amico della “Pruniccia” di Querceta. Le versiliesi aprono le marcature al settimo, con un fendente di Sara Lazzoni che trafigge Fisicaro. Al diciannovesimo le ospiti pareggiano con Pacini, che a porta vuota sfrutta un non eccellente intervento di Bernardoni. Neppure un minuto ed il Versilia allunga nuovamente con Lazzoni. Ventiquattresimo e Angeli porta a tre le marcature per la sua squadra. Due minuti dopo è il turno di Fontana, che con un bolide da fuori area sigla il quattro a uno. Qualche sbavatura difensiva qua e là della retroguardia di casa permette ancora una volta al Montalbano di andare in gol, con l’inserimento decisivo di Maddaloni al trentatreesimo. Si va al riposo. Sesto minuto della ripresa e Camilla Angeli sigla la personale doppietta, infilando il portiere pistoiese direttamente da calcio d’angolo. Al sedicesimo, in mischia d’angolo, la caparbietà di Asia Blumetti è ripagata con la marcatura. Un minuto dopo Elisa Diamanti pesca il jolly con una bella conclusione da fuori area per il sette a due. Ancora Camilla Angeli protagonista al ventisettesimo, con la rete che le vale la tripletta - regalo perfetto nel giorno del suo compleanno - ed il conseguente pallone. Al trentaduesimo il capitano pistoiese Pacini porta a tre le reti per una frastornata formazione ospite. Chiude definitivamente la contesa la doppietta di Blumetti, che pone il punto esclamativo alla sfida - se mai ce ne fosse stato ulteriore bisogno - con una bel tiro da fuori area. Prossimo turno di riposo per il Versilia, che tornerà in campo domenica 3 Novembre con la trasferta in casa del Marzocco Sangiovannese.



Versilia Calcio P.S.: Bernardoni, Vassalle (21’ st Zoppi), Balduini (29’ st Donadio), Fantinato (34’ st Puccetti), Buselli (c), Badano, Angeli (30’ st Perfigli), Fontana, Paolini, Diamanti, Lazzoni (9’ st Blumetti). A disp.: Amato, Costa. All.: Stefano Agostini.

Unione Montalbano Calcio: Fisicaro, Daddy, Pippi, Maddaloni, Cellai, Pizzuti, Di Piramo, Dami (c), Boudouma, Genua, Pacini. A disp.: Del Freo, Diafani, Caputo. All.: Domenico Mattioli.

Arbitro: Sig. Emmolo di Viareggio.

Reti: 7’, 20’ pt Lazzoni, 19’ pt, 32’ st Pacini (M); 24’ pt, 6’, 27’ st Angeli; 26’ pt Fontana; 33’ pt Maddaloni (M); 16’, 36’ st Blumetti; 17’ st Diamanti.

Ammoniti: Mattioli (M).