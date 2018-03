Femminile, Rinascita Doccia-Carrarese 1-3

Nonostante una prestazione leggermente in chiaroscuro le ragazze della Buttini fanno loro la sfida in esterna sul terreno del Rinascita Doccia

Femminile - Rinascita Doccia: Mancin (30’ st Lauro), Ditta, Nannelli, Biolo, Mancin, Magnolfi (18’ st Goretti), Metti, Paoli, Laino, Delgrazia, Louani. A disp.: Deplano, Biagiotti, Poggesi, Oretti. All.: Stefano Menghetti.

Carrarese Calcio Femminile: Gatti, Stelli, Bedini, Buono (33’ st Sirocchi), Baldini, Diamanti C., Fantoni, Rizzato, Tonelli, Ricci, Badano (36’ st Strambi). A disp.: Abazi, Angelini. All.: Valentina Buttini.

Arbitro: Sig. Silvestre Di Firenze.

Reti: 25’ pt Buono, 10’ st Metti (R), 17’ st Bedini, 47’ st Tonelli.

Ammoniti: Delgrazia (R).



La partita



Nonostante una prestazione leggermente in chiaroscuro, le ragazze della Carrarese Calcio Femminile fanno loro la sfida in esterna sul terreno del Rinascita Doccia, conquistando i tre punti con un comodo tre a uno. Gara valida per l’ottava giornata di ritorno del campionato regionale di serie C Toscana.



“Una gara nella quale la differenza l’hanno fatta i nostri maggiori mezzi tecnici e le spiccate qualità mentali, sebbene, in tutta onestà, non sia stata proprio una delle nostre performance più brillanti. Portiamo a casa tre punti che ci consolidano sempre più al secondo posto in graduatoria” - il commento a caldo del tecnico carrarese Valentina Buttini.



Osservato, come su tutti gli altri campi, il doveroso minuto di raccoglimento in memoria di Davide Astori, capitano della Fiorentina, tragicamente scomparso nella stessa mattinata a soli trentuno anni.

Giallazzure che partono comunque forti e già nei primi minuti è Sofia Ricci a rendersi pericolosa, cogliendo un palo. La formazione ospite avrebbe altre occasioni per passare in vantaggio, ma la mira è deficitaria, con la retroguardia fiorentina che si salva sempre. Al minuto venticinque la manovra giallazzurra porta i suoi sperati frutti. Carlotta Buono (foto) è caparbia nella sua azione dalla destra, accentrandosi prima ed infilandosi poi fra le maglie difensive avversarie, superando Mancin per l’uno a zero Carrarese. Ancora in avanti le ospiti, con le ragazze di casa a subire per tutta la durata della prima frazione. Signor Silvestre che puntualmente manda tutte le atlete negli spogliatoi per la pausa di metà gara.



Come un temporale estivo che arriva veloce per poi andarsene, il Rinascita Doccia trova al decimo del secondo tempo la rete del pari, grazie alle conclusione di Metti. Il pari subito non scompone più di tanto la Carrarese, abile nel riportarsi in avanti al diciassettesimo con Bedini, che vede la sua conclusione su punizione deviata in rete dalle stesse fiorentine. Il monologo giallazzurro prosegue, nonostante qualche momento di adombramento nella fase di manovra. In pieno recupero arriva la marcatura del definitivo tre a uno di Lisa Tonelli, fra le più caparbie nel cercare il gol della sicurezza e che già in precedenza aveva colpito il secondo legno di giornata.

Prossimo impegno, domenica 11 Marzo (ore 15) in casa al “Duilio Boni”, contro le ragazze della Virtus Chianciano.