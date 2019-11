Femminile, pesante sconfitta per il Versilia

Femminile - MARZOCCO SANGIOVANNESE - VERSILIA P.S. 5-0

Marzocco Sangiovannese: Butini, Tinti, Filippi, Parameli (c)(40’ st Bardelli), Micallef, Bernardo, Sanfelice (29’ st Guivizzani), Borri, Fabbri (35’ st Landi), Rinaldi (43’ st Gori), Benelli. All.: Michele Zavaglia.

Versilia Calcio P.S.: Amato, Sirocchi, Balduini, Vassalle (26’ st Zoppi), Buselli (c), Badano (44’ st Costa), Angeli, Fontana (31’ st Donadio), Paolini (16’ st Torre), Diamanti, Lazzoni (33’ st Perfigli). All.: Stefano Agostini.

Arbitro: Sig. Tortorelli di Valdarno.

Reti: 32’ pt Parameli; 17’, 28’ st Borri; 20’ st Fabbri; 41’ st Rinaldi.

Ammoniti: Diamanti, Donadio (V)



Bruttissima battuta d’arresto per il Versilia Calcio Femminile nella seconda giornata d’andata del campionato di Promozione Toscana. Le versiliesi rincasano da San Giovanni Valdarno con un pesante passivo di cinque a zero. Al trentaduesimo il Marzocco Sangiovannese passa con la conclusione da fuori di Parameli. Unica occasione per le ospiti pochi minuti dopo il vantaggio delle ragazze di casa. Camilla Angeli, imbeccata dalle retrovie, tenta di sorprendere Butini da fuori area con un lob, ma la palla esce al lato. Manovra ospite sterile, senza nulla d’importante da segnalare. Si va al riposo.



Diciassette minuti nella ripresa e Borri cala il raddoppio con una conclusione da fuori area deviata. Passano appena tre minuti e Fabbri non perdona da dentro l’area per il tre a zero. Minuto ventotto e ancora Borri, con una potente conclusione da fuori area, cala il poker. Il Versilia è in balia del Marzocco e i tentativi di imbastire una minima idea di manovra non decollano. A quattro dal termine Rinaldi chiude la gara, per il cinque a zero.

Prossimo impegno per il Versilia, domenica 11 Novembre (fischio d’inizio alle ore 14:30), in casa contro il Trebesto.