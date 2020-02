Femminile, parte oggi la Viareggio Women´s Cup

Femminile - Inizia questo pomeriggio la seconda edizione della Viareggio Women's Cup, edizione rosa in anticipo di un mese rispetto alla tradizionale Viareggio Cup, al via il 16 marzo. Due gironi da quattro squadre, delle quali sette italiane e una americana. Il fischio d’inizio delle prime gare è fissato per le 15.00: a Santa Croce sull’Arno la detentrice del trofeo Juventus (foto) affronterà l’Empoli; sempre sul pisano, a Fornacette, si affronteranno Sassuolo e Fiorentina, mentre dalle nostre parti assisteremo a Inter-Roma sul “Benelli” di Lido di Camaiore, e a Genoa- Westchester United, sul sintetico di Capezzano.



Da segnalare la scelta degli organizzatori del prestigioso torneo di giocare la finalissima al “Del Freo” di Montignoso, fissata per mercoledì 19 febbraio. Un vanto per la provincia di Massa Carrara e nello specifico per il Comune di Montignoso che ha accettato con orgoglio la proposta. Finalissima che inizierà alle ore 16,00 e sarà trasmessa in diretta televisiva su RAI Sport.



IL CALENDARIO



GIRONE 1: Juventus, Empoli, Inter, Roma

GIRONE 2: Fiorentina, Wetchester, Sassuolo, Genoa



FASE ELIMINATORIA



MARTEDÌ 11 FEBBRAIO



JUVENTUS-EMPOLI



Santa Croce sull'Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)



INTER-ROMA



Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15) (Sintetico)



SASSUOLO-FIORENTINA



Fornacette (PI) / Stadio “Masoni" (ore 15)



WESTCHESTER UNITED-GENOACapezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)



GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO



JUVENTUS-INTER



Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)



EMPOLI-ROMA



Fornacette (PI) / Stadio “Masoni" (ore 15)



SASSUOLO-WESTCHESTER UNITED



Santa Croce sull'Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)



FIORENTINA-GENOA



Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15) (Sintetico)



SABATO 15 FEBBRAIO



ROMA-JUVENTUS



Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 11) (Sintetico)



EMPOLI-INTER



Galleno (FI) / Stadio Comunale (ore 11)



GENOA-SASSUOLO



Viareggio (LU) / Campo Sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 11) (Sintetico)



WESTCHESTER UNITED-FIORENTINA



Fornacette (PI) / Stadio “Masoni" (ore 11)



SEMIFINALI



LUNEDÌ 17 FEBBRAIO



Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15) (Sintetico)



Capezzano (LU) / Stadio “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)



FINALE



MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO



Montignoso (MS) / Stadio “Del Freo” (ore 16) (Sintetico)