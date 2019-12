Femminile, pareggio a reti inviolate per il Versilia

Femminile - VERSILIA CALCIO P.S.-SAN GIULIANO 0-0

Versilia Calcio P.S.: Terzoni, Zoppi (14’ st Torre), Balduini, Donadio (26’ st Perfigli), Buselli (c),Vassalle, Fantinato, Fontana, Paolini, Diamanti, Ratta (14’ st Badano). A disp.: Puccetti, Benedetti. All.: Camilla Angeli.

San Giuliano: Mantellassi, Giovannini, Silvestri, Ricci, Cosenza (c), Alessandri, Maggi, Poeta, pera, Mazzocchio, Ferretti. A disp.: Meacci, Giusti, Fiorentini, Del Grosso, Conte, Bulgarelli, Della Monica, Sparapani. All.: Mattia Santino.

Arbitro: Sig. Menchini di Viareggio.

Ammoniti: Diamanti, Ratta, Buselli, Terzoni, Santino, Poeta (S)



Si conclude con un pareggio a reti inviolate l’ultima gara del 2019 del Versilia Femminile, che conquista un punto nella seconda giornata di Coppa Toscana Promozione. Ancora una volta - come la scorsa settimana, ma in campionato - le padrone di casa si sono trovate opposte al San Giuliano. Gara caratterizzata dal forte agonismo e dalle poche azioni da rete. Il primo tempo passa quasi in sordina, con tanto gioco nella zona mediana, ma conclusioni che scarseggiano. Nella seconda parte di match le trame non cambiano, anzi, le manovre si fanno sempre più farraginose, con le due formazioni che non riescono a prevalere l’una sull’altra. Occasione per il Versilia al trentesimo, quando una conclusione su mischia da corner che crea non pochi grattacapi a Mantellassi, che intercetta in presa bassa. Nulla più da segnalare, se non il grande agonismo - quasi al limite del consentito - delle ventidue in campo. Dopo quattro di recupero il sig. Menchini manda tutte negli spogliatoi.



Prossimo impegno - domenica 12 Gennaio (ore 14:30) - in casa contro il Badesse Calcio, nella gara valida per la decima giornata d’andata del campionato di Promozione.