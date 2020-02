Femminile, il Versilia nulla può col Montalbano

Femminile - Unione Montalbano Calcio: Latini, Pizzuti (1’ st Cellai), Pippi, Maddaloni (34’ Cervino), Caproni, Meucci, Di Piramo, Dami (c), Diafani (45’ st Del Freo), Genua, Pacini. A disp.: Fisicaro, Boudouma. All.: Domenico Mattioli.

Versilia Calcio P.S.: Terzoni, Badano, Balduini (40’ st Donadio), Belloni, Buselli (c), Vassalle, Fantinato, Blumetti, Fontana, Diamanti, Torre (23’ st Ratta). A disp.: Bernardoni, Perfigli, Benedetti, Zoppi. All.: Stefano Agostini.

Arbitro: Sig. Iglio di Pistoia.

Reti: 35’ pt Dami.

Ammoniti: Mattioli (U), Caproni, Badano, Diamanti (V).

Espulsi: 49’ st Benedetti dalla panchina (V) per proteste.



Sconfitta di misura del Versilia Calcio Femminile nella prima giornata di ritorno del campionato di Promozione Toscana. Gara dai ritmi intensi quella andata in scena sul terreno di Larciano, dove la poca lucidità sotto porta ha condannato il team di Stefano Agostini. Nei primi minuti le ospiti avrebbero un paio d’occasioni per passare, ma al momento decisivo tutto si perde nel nulla. Minuto trentacinque e il Montalbano passa con un tiro da lontano di Dami che batte un incolpevole Terzoni. Versilia che cerca di riorganizzare la manovra, trovando però chiusi tutti gli spazi. Si va negli spogliatoi per la sosta di metà gara. Nella ripresa l’arrembaggio versiliese è frizzante, sebbene si palesino ancora i soliti problemi in fase di finalizzazione. Di contro, la retroguardia regge bene l’impatto con le incursioni del Montalbano. Una bella punizione di Giorgia Badano diretta all’incrocio dei pali viene miracolosamente sventata da Latini al quarantesimo. Ancora una doppia occasione ospite sul finire di gara. Prima, sul proseguo di un’azione da corner, la difesa di casa rinvia sulla riga una conclusione di testa, poi, il tiro di Donadio a botta sicura da dentro l’area - sempre sugli sviluppi da corner - s’infrange sul palo alla sinistra di Latini. Non accade più nulla negli ultimi istanti di gara e dopo quattro di recupero il sig. Iglio decreta la fine delle ostilità.



Prossimo turno di riposo per il Versilia, che tornerà nuovamente in campo domenica 23 (fischio d’inizio alle ore 15), alla “Pruniccia” di Querceta contro il Marzocco Sangiovannese.