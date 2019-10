Femminile, il Versilia Calcio cala il poker

Femminile - Prato Sport: Breschi (23’ st Pezzulli), Trovo, Bocci (10’ st Giolivo), Santini, Perna, Francalanci, Rivo, Ghazinoori (c) (34’ st Di Fede), Albanese, Risaliti, Pratesi (1’ st Paolino). A disp: Tapinassi. All.: Cesare Pallare

Versilia Calcio P.S.: Amato, Vassalle (21’ st Terzoni), Balduini (27’ st Donadio), Fantinato (33’ st Puccetti), Buselli (c), Badano, Angeli, Blumetti (10’ st Fontana), Lazzoni, Diamanti, Sirocchi (29’ st Perfigli). A disp.: Costa. All.: Stefano Agostini.

Arbitro: Sig. Bruni di Prato

Marcatori: 33’, 45’ pt Sirocchi, 26’ st Lazzoni, 33’ st Angeli.

Ammoniti: Blumetti (V).

Note: Al 21’ pt Sirocchi (V) fallisce un calcio di rigore.



Poker in esterna del Versilia CF nella prima uscita stagionale, la gara di Coppa Toscana contro il Prato Sport. Le ragazze di Stefano Agostini, che quest'anno afftontano il campionato di Promozione, si dimostrano già in ottima forma, lasciando solo le briciole alle padrone di casa, pericolose in pochissime occasioni. Il team pietrasantino ha una ghiottissima occasione al ventunesimo, quando il direttore accorda un penalty per fallo di mano. Dal dischetto va Sirocchi, che fallisce calciando a lato. L’esterno ha però occasione di rifarsi al trentatreesimo, quando incorna in rete l’angolo calciato da Angeli. Sempre la giovane calciatrice versiliese scrive il suo nome una seconda volta sul tabellino marcatori al quarantacinquesimo, finalizzando con un delizioso pallonetto un servizio di Lazzoni.



Si va al riposo. Il secondo tempo si apre con qualche brivido di troppo per la porta di Annalisa Amato. Fra il settimo e l’ottavo doppia traversa pratese, prima su punizione - deviato dall’estremo ospite - poi con un traversone insidioso che assume una beffarda traiettoria. Finita la paura il Versilia torna padrone della manovra e fra il ventiseiesimo ed il trentatreesimo cala il definitivo quattro a zero. Prima è Lazzoni a infilare il portiere con un insidiosissimo fendente a fil di palo da fuori area; poi è il turno di Angeli, che in sacca da posizione defilata da dentro l’area. Gara che non più nulla da raccontare e dopo tre di recupero arriva il triplice fischio.



Prossimo impegno, domenica 20 (ore 15:30), in casa contro l’Unione Montalbano, gara valida per il primo turno del campionato di Promozione Toscana.