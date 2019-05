Femminile, Don Bosco Fossone in lotta per il podio

Si gioca l'ultima di campionato. Al Duilio Boni arriva la Pistoiese, terza in classifica a tre lunghezze dalle "carrarine"

Femminile - Domenica 19 Maggio e alle ore 16 presso al centro sportivo "Duilio Boni" di Fossone va in scena l'ultima partita di campionato di Eccellenza femminile: la squadra del Don Bosco fossone, allenata da Andrea Guerrato, incontra la Pistoiese.



Nello scontro tra le due formazioni toscane la posta in palio è alta. Infatti la Pistoiese con 33 punti in classifica si gioca il 3' posto mentre il Don Bosco Fossone, con 30 punti, è in 4' posizione e vuole la vittoria per salire sul podio.



Bilancio tutto sommato positivo per la formazione femminile che dopo un avvio disastroso e il cambio allenatore, con l'arrivo di Andrea Guerrato, ha cominciato pian piano a migliorare nella qualità del gioco e di conseguenza a risalire la classifica fino alle posizioni di vertice. La società si è dichiarata molto soddisfatta, oltre che per i risultati, per la dedizione e professionalità con sui le ragazze giallorossoblu si sono allenate.