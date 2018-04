Femminile, Carrarese-San Miniato 5-2: le azzurre vanno in vacanza con una bella vittoria

La Carrarese saluta il Campionato con un pokerissimo.

Femminile - Nell'ultimo atto del Campionato di Serie C Toscana, la Carrarese non delude le aspettative dei tifosi ed asfalta il San Minato con un netto 5-2.

Le azzurre come ormai di consueto, sono entrate in campo con la concentrazione a mille e con il piede sull'acceleratore. Dopo appena due minuti, arriva la prima occasione marmifera, Tonelli serve Ricci, il San Miniato si salva. La parità durerà ancora un giro di lancette perché l'eterna Angelini da dentro l'area è letale e non perdona. Il capitano difende palla, si gira in un fazzoletto e con un lob batte Brogi. Non molla la preda la Carrarese che al 7' pt ha l'occasione per raddoppiare. Rizzato inizia la manovra dalle retrovie, sponda aerea di Angelini per Tonelli che lancia Buono, la n° 7 perde l'attimo per la conclusione ma va al cross dalla destra trovando tutta libera Tonelli che aveva seguito l'azione ma che da due passi cestina il possibile due a zero.

I ritmi calano ma il monologo marmifero continua e le azzurre in tredici minuti, dal 22'pt al 35'pt, sprecano ben quattro palle-gol. Prima con Ricci e poi a seguire con Tonelli, Baldini e Buono. Tutte queste occasioni in sequenza, fanno da preludio al raddoppio carrarese. Baldini illumina per Tonelli che decentrata sulla sinistra, supera la diretta avversaria e con un tiro a giro secca Brogi. All'intervallo il tabellino dice azzurre avanti di due, in una prima frazione dove sono partite subito forte con il San Miniato che non è stato in grado di reagire neanche quando i ritmi della contesa si sono abbassati. Le senesi hanno subito il fraseggio palla a terra delle padrone di casa, rischiando un parziale molto più pesante. Dopo un primo tempo a senso unico, al ritorno in campo sembra di vivere un flashback di inzio match ma con protagoniste differenti. Al 2'st Brogi è super su due tentativi di Tonelli ma al 3'st deve capitolare sul rasoterra di Baldini. Tonelli che troverà poi la doppietta personale quattro minuti più tardi grazie ad un'imbucata di Rizzato. Azzurre avanti quattro a zero e padrone assolute del campo, con le senesi che fanno fatica ad ostacolare le giocate della squadra di mister Buttini come al 9' pt quando le azzurre confezionano un'azione show conclusa da Baldini che esalta il portiere ospite. La parata di Brogi serve da sveglia, forse tardiva, per il San Miniato che inizia ad attaccare con convinzione trovando il gol con Togni. La Carrarese poco dopo si fa sorprendere dal contropiede di Velvi ma Gatti ci mette una pezza. Al 33' st un'ispirata Tonelli prova a far calare il sipario, il suo tiro però sbatte sulla traversa e sulla ribattuta, Trombella non trova la rete. Le squadre si allungano e ne aprofitta Bruci che con un bel diagonale scrive il proprio nome sul tabellino. Le azzurre tornano sul pezzo e sfiorano il pokerissimo con Tonelli, servita da Ricci e poi lo calano veramente con Perfigli che con tiro-cross beffa Brogi.

Nel recupero Velvi prova a rendere il divario meno ampio ma il n°1 marmifero si rifugia in angolo. La Carrarese centra la sedicesima vittoria su venti gare disputate, chiudendo la stagione al secondo posto dietro lo “schiacciasassi” Pontedera. Un'annata che ha visto le azzurre protagoniste su tutti i campi della Toscana, una squadra cresciuta sia nei singoli ma anche nel gioco collettivo. La cartina tornasole della bontà del lavoro svolto dal team marmifero coordinato da mister Buttini, ma anche quello passato del Don Bosco Fossone della Presidentessa Marina Ceccarelli, visto che l'ossatura arriva da lì, è il buon numero di calciatrici che durante l'annata hanno ricevuto le convocazioni per gli stage della Rappresentativa Toscana.