Femminile, brutta batosta per il Versilia

Femminile - Versilia Calcio P.S.: Terzoni, Vassalle, Balduini (29’ st Benedetti), Belloni (19’ st Donadio), Buselli (c), Badano, Fantinato, Fontana, Paolini (40‘ st Zoppi), Diamanti, Ratta (15’ st Torre). All.: Stefano Agostini.

Unione Montalbano Calcio: Latini, Pizzuti (32’ st Cervino), Pippi, Maddaloni, Caproni, Meucci, Di Piramo (32’ st Daddy), Dami, Boudouma, Genua (22’ st Diafani), Pacini. A disp.: Fisicaro. All.: Domenico Mattioli.

Arbitro: Sig. Natelli di Viareggio.

Reti: 18’ pt aut. Terzoni, 3’ st aut. Buselli, 5’ st rig. Dami, 12’; 29’ st Maddaloni, 15’ st Boudouma, 44’ st Cervino; 41’ st Benedetti (V).



Bruttissima batosta del Versilia nell’ultima giornata di Coppa Toscana. Sette a uno il parziale subito dalle ragazze di Stefano Agostini contro l’Unione Montalbano. Nei primi minuti le padrone di casa avrebbero due ghiotte occasioni per passare, ma la mira a tu per tu con Latini è da rivedere. Minuto diciotto e le ospiti passano con una sfortunata autorete di Terzoni. Il Versilia ci prova, ma la manovra è sterile. Si chiude la prima frazione. Il secondo tempo si apre nella peggior maniera possibile. Al terzo seconda autorete di giornata per il Versilia. Buselli devia alle spalle di Terzoni una parabola su punizione dalla trequarti. Al quinto Dami trasforma un rigore concesso dal sig. Natelli per dubbio fallo su Maddaloni. Dodicesimo e Maddaloni infila l’estremo di casa. Al quarto d’ora Dami insacca la cinquina ospite. Le ragazze di Agostini non riescono a sfondare, cercando affannosamente di portarsi oltre la metà campo ospite. Ancora Maddaloni protagonista al ventinovesimo per la sesta rete del Montalbano, con una parabola velenosissima che scavalca Terzoni. Minuto quarantaquattro e Cervino insacca da due passi per il sette a zero. Rete della bandiera versiliese al quarantaseiesimo con Martina Benedetti, abile nel saltare Latini e insaccare da fuori area. Triplice fischio e peggior domenica dell’anno per il team pietrasantese che va in archivio.



Prossimo impegno, domenica 9 (ore 15) in trasferta sul campo del Montalbano, per la prima giornata di ritorno di campionato