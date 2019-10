Carrarese, le azzurrine ospitano l´Empoli

Femminile - La trasferta della scorsa settimana a Pisa deve essere un lontano ricordo per le "azzurrine" che cercheranno un pronto riscatto contro l’ Empoli Ladies cercando di fare valere il fattore campo .



LISTA CONVOCATI per CARRARESE - EMPOLI LADIES , in programma sabato 26 ottobre, fischio d'inizio ore 17.30 c/o campo sportivo di Fossone





Balloni Martina

Bellè Martina

Del Moretto Viola

D’Isanto Giada

Falaschi Maria Livia

Fusani Rebecca

Gaspari Viola

Izzo Michelle

Marciasini Emma

Martorana Rebecca

Passalacqua Silvia

Pezzica Irene

Poli Claudia

Pucci Sara

Stefanini Nicol Raya



All: Angelini Francesca