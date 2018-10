Carrarese Femminile, vittoria con rimonta

In Coppa le azzurre vanno sotto di due reti ma riescono con grinta a vincere

Femminile - CARRARESE - FILECCHIO FRATES 3-2



Carrarese: Gatti, Diamanti C., Sirocchi, Puvia, Bedini, Diamanti E. (1’ st Fantoni), Buono, Capua, Picco (1’ st Angelini), Tonelli (c), Ricci (42’ st Bertoloni). A disp.: Badano, Trombella, Vatteroni, Perfigli. All.: Valentina Buttini.



Filecchio Frates: Nseka, Botti (6’ st Motroni), Donati (c), Fabbri (26’ st Fabbri), Angeli, Passaglia, Pieroni, Franchi (32’ st Marigliani), Paoli, Moni, Cantini. A disp.: Salzano, Zappelli, Iazzoli. All.: Michele Mazzanti.



Arbitro: Sig. Poli di Carrara.



Vittoria sangue e sudore per la Carrarese Femminile nella terza giornata di Coppa Eccellenza Toscana contro il neopromosso Filecchio Frates, che in casa al “Duilio Boni” di Fossone riesce a rimontare il doppio svantaggio (3-2), conquistando tre punti molto importanti per il proseguo nella manifestazione. Partenza thriller per le carraresi, che all’ottavo minuto subiscono il contropiede di Pieroni, fredda nell’insaccare alle spalle di Gatti. Squillo di tromba un paio di minuti dopo per le ragazze di casa, che colgono la traversa con Ricci. Al ventesimo arriva il pugilistico uno-due delle verdi lucchesi con Paoli, letale nell’approfittare di testa di un fraintendimento dell’estremo difensore di casa, che ritarda troppo l’uscita. Trentaseiesimo e Bedini coglie la seconda traversa di giornata. Carrarese che, dopo essersi ripresa un po’ dall’iniziale torpore, accorcia le distanze al quarantesimo con Carlotta Buono. Filtrante decisivo per la punta carrarese che gonfia la rete a tu per tu con Nseka. Si va al riposo sul due a uno. Settimo minuto nella ripresa e una ritrovata Carrarese - più aggressiva e cinica nella manovra - agguanta il pareggio con un tiro da fuori area di Cristina Diamanti che s’insacca sotto la traversa. Terza traversa per le ragazze di mister Buttini con Angelini. Minuto ventotto e ci pensa Lisa Tonelli, con una bellissima conclusione a giro da fuori area, a regalare i tre punti alle sue compagne di squadra. Ultimi venti minuti di lotta vera, col Filecchio Frates che cerca in ogni modo di centrare il pari. Carraresi coriacee nel reggere bene l’urto e nel difendere con le unghie e con i denti il preziosissimo gol di vantaggio. Dopo quattro minuti di recupero il sig. Poli decreta la fine della gara.



“La dimostrazione che non esistono squadre cuscinetto e che sarà un percorso lungo e pieno d’incognite” - quanto dichiarato a fine gara dal tecnico apuano Valentina Buttini.



Spazio al campionato da domenica 28, con la trasferta (ore 14:30) in casa della Pistoiese .