Carrarese Femminile U15, trasferta a Pisa

Femminile - Nuovo appuntamento stagionale per la Carrarese femminile Under 15.

Le azzurrine, dopo un ottimo esordio casalingo finito in pareggio affronteranno , in trasferta il Pisa con il proposito di ottenere un risultato positivo fuori dalle mura amiche.

Match in programma sabato 19 ore 16 sul terreno del Campo San Cataldo, Pisa.



Di seguito la lista delle convocate per Pisa- Carrarese ore 16.00 c/o campo San Cataldo di Pisa :



Belloni Martina,

Del Moretto Viola,

D’isanto Giada,

Falaschi Maria Livia,

Fusani Rebecca ,

Gaspari Viola,

Izzo Michelle,

Marciasini Emma,

Martorana Rebecca,

Passalacqua Silvia,

Pezzica Irene ,

Poli Claudia,

Pucci Sara ,

Stefanini Nicol Raya



All: Angelini Francesca



________

NM