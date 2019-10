Carrarese Femminile U15. Pareggio all´esordio

Femminile - Un pareggio per 1-1 (dopo il conteggio dei tre minitempi) all'esordio nel campionato femminile Under 15 per le azzurrine di Francesca Angelini.

Sul rettangolo di gioco di Fossone la Carrarese pareggia il primo dei tre minitempi per 0-0. Nella seconda minifrazione gol partita del Pontedera (0-1). Vittoria azzurra (1-0) grazie ad una rete di Pucci nel terzo minitempo.



Prosismo appuntamento la trasferta sul terreno del Pisa.



Il tabellino del match



CARRARESE CALCIO 1908 SRL- US CITTÀ DI PONTEDERA 1-1 ( 0-0, 0-1, 1-0)

CARRARESE: Stefanini, Marciasini, Balloni, Passalacqua, D’Isanto, Fusani, Martorana, Poli, Del Moretto A disp. Pezzica, Pucci, Falaschi, Izzo

US CITTÀ DI PONTEDERA: Pengo, Benvenuti, Mbaye Mame Djarra, Arrighini, Mannucci, Guarnotta, Halilovic, Lombardi, Reggio, Vespi, Verdicchio

ARBITRO: Sig.Samuele Marrai

RETI: Pucci, autogol Stefanini



Le parole del Responsabile Tecnico, Valentina Buttini.

"Sono emozionata, è stata una giornata indimenticabile ,un sogno che si realizza per me e per le ragazze scese in campo all'esordio in una partita ufficiale. Sono orgogliosa di aver visto anche esponenti della società ,a dimostrazione della vicinanza al nostro settore ed anche di aver visto Fossone gremita e coinvolta a sostegno incessante delle nostre calciatrici. Ora godiamoci la giornata e pensiamo ai prossimi impegni"