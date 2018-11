Carrarese Femminile, secondo ko a Pistoia

In Coppa Eccellenza Toscana le azzurre vengono superate per 4-1

Femminile - C.F. PISTOIESE - CARRARESE FEMMINILE 4-1



C.F. Pistoiese: Italiano, Perna (19’ st Vettori), Comparini, Carradori, Bonacchi, Pucci, Brundo, Menchetti, Nesci (28’ st Nigro), Giusti, Bianchi. A disp.: Bucciantini, Taschini, Arzanese, Martinelli, Tavanti. All.: Paolo Biagiotti.



Carrarese Femminile: Fantoni, Sirocchi, Stelli, Diamanti C., Bedini, Badano, Buono (43’ st Valsega), Diamanti E., Picco, Tonelli (37’ st Perfigli), Ricci (1’ st Vatteroni). A disp.: Gatti, Trombella, Angelini, Puvia. All.: Valentina Buttini.



Arbitro: Sig. Spinelli di Pistoia.



Reti: 7’, 36’ pt, 13’ st Bianchi; 18’ st rig. Picco (C); 28’ st Menchetti.



Seconda sconfitta consecutiva per la Carrarese Femminile, ancora sul campo di una Pistoiese che s’impone fra le mura amiche per quattro a uno, nella gara valevole per la terza giornata d’andata di Coppa Eccellenza Toscana. Primo tempo di marca arancione, con Bianchi mattatrice della frazione grazie a una doppietta fra il settimo ed il trentaseiesimo minuto. Ospiti che provano in ogni modo a sfondare la retroguardia ospite, non riuscendo con la propria manovra a ricavarsi il pertugio decisivo per passare. Si va al riposo. Ripresa che vede le carraresi decisamente più pimpanti nel cercare di accorciare le distanze. Purtroppo, nonostante i vari sforzi, è ancora Bianchi della Pistoiese a rendersi protagonista al tredicesimo, con la personale tripletta. Carrarese che non si scompone nonostante il passivo di tre reti, continuando imperterrita nella propria manovra. Al diciottesimo le ragazze di mister Buttini si vedono assegnare un penalty per fallo su Picco. Dal dischetto si presenta la stessa punta che, in maniera glaciale, fredda Italiano. Nei minuti successivi è Valentina Fantoni a prendersi gli onori della cronaca, con l'estremo ospite autore di ben tre miracoli su azioni d’angolo. Pistoiese che chiude virtualmente la gara al ventottesimo con Menchetti, per il definitivo quattro a uno.



Prossimo impegno domani pomeriggio (ore 14:30) al “Duilio Boni” di Fossone, per la seconda giornata di campionato, che vedrà le padrone di casa contrapposte alle Giovani Granata Monsummano.