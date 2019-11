Carrarese femminile, prima vittoria

Femminile - Le azzurrine raggiungono il primo meritato successo e si impongono con un convincente tre a uno. Netti i miglioramenti registrati nel gioco e nella lettura tattica della gara. Da segnalare anche più di una giocata degna di nota dal punto di vista tecnico delle ragazze dell'Allenatrice Francesca Angelini.



CARRARESE CALCIO 1908- CF PISTOIESE 2016 3-1 ( 1-0; 0-0; 2-1)

CARRARESE CALCIO: Stefanini, Balloni (1’ tt Martorana), Belle’ (3’ st Pezzica), Marciasini, Poli, Fusani (14’ tt Izzo), Passalacqua (12’ tt Falaschi), Gaspari (11’ st D’Isanto), Del Moretto (11’ st Pucci)

CF PISTOIESE: Passaponti, Santoro, Vazzano, Chiti G., Parenti, Mazzoncini, Tosi, Chiti M., Micheli, Gonfia, Maccioni

Reti: 18’ pt Fusani; 3’ tt D’Isanto; 8’ tt Pucci; 15’ tt Tosi



A fine gara la felicità del Responsabile Tecnico , Valentina Buttini



"Una sensazione unica , la i prima vittoria storica per le nostre calciatrici spinte dall' entusiasmo di un pubblico che ha trascinato alla vittoria. Una bella giornata di sport dentro e fuori dal campo"



L'allenatrice azzurra Francesca Angelini

" Raccogliamo i frutti di un lavoro che stiamo portando avanti con molta cura e passione. Il risultato è la ciliegina sulla torta di una prestazione in cui abbiamo dimostrato di ripetere in campo ciò che prepariamo in settimana. Cresce l'intensità fisica e la qualità delle giocate ,così come è davvero significativo vedere portare in trionfo la più piccola della rosa che ha segnato un goal importante. Godiamoci il momento ma senza accontentarci"



