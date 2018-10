Carrarese Femmile, ko a Pistoia

Nella prima giornata di campionato le azzurre cedono per 5-4

Femminile - C.F. PISTOIESE 2016 - CARRARESE FEMMINILE 5-4



C.F. Pistoiese 2016: Italiano, Carradori, Bonacchi, Pucci, Buccinatini, Menchetti (c), Nigro, Nesci (35’ st Brundo), Comparini, Bianchi, Perna. A disp.: Taschini, Arzanese, Tavanti, Vettori, Risaliti, La Placa, Ghazinori, Giusti. All.: Giampaolo Holman.



Carrarese: Gatti, Capua, Sirocchi, Puvia (28’ pt Fantoni), Bedini, Diamanti C., Buono, Baldini, Angelini (40’ pt Bertoloni), Tonelli, Ricci. A disp.: Badano, Picco, Perfigli, Diamanti E., Stelli, Valsega. All.: Valentina Buttini.



Arbitro: Sig. Palumbo di Pistoia.



Reti: 8’ rig.; 20’; 28’ pt Menchetti, 41’ pt, 42’ st Bianchi (P); 24’; 42’ pt Tonelli, 37’ pt Buono; 1’ st rig. Bertoloni (C).



Ammoniti: Bedini, Capua.



La partita.



Ko per la Carrarese Femminile nella prima giornata del campionato di Eccellenza Femminile Toscana. Le ragazze di Valentina Buttini rincasano amareggiate da Pistoia, al termine di uno scoppiettante cinque a quattro. Passano solo otto minuti e la Pistoiese è avanti con un penalty di Menchetti, concesso dal direttore di gara per atterramento ai danni di Bianchi. Al ventesimo è protagonista assoluta Sara Gatti. L’estremo carrarese si esibisce in tre miracoli in sequenza, sventando le conclusioni di Menchetti e Bianchi. Passa un solo minuto e le ragazze di casa trovano il due a zero ancora con Menchetti, che realizza al volo. Ventiquattresimo e arriva la reazione ospite, col due a uno siglato su punizione dalla fascia sinistra da Lisa Tonelli. Neppure il tempo di riorganizzare le idee che le padrone di casa calano il tris ancora con Menchetti. Fra il trentacinquesimo ed il trentasettesimo sale sugli scudi Carlotta Buono (foto), prima cogliendo un palo, poi realizzando la seconda marcatura apuana su servizio di Tonelli. Minuto quarantuno e Bianchi mette a referto il suo nome nel tabellino, con la rete del quattro a due. Solo un giro d’orologio e ancora Tonelli ad accorciare nuovamente per la Carrarese, per il quattro a tre. Si va al riposo. Subito una svolta nei primissimi secondi della ripresa. Buono viene atterrata in area ed il sig. Palumbo decreta il penalty. Sul dischetto va Bertoloni che insacca alle spalle di Italiano. La partita cambia radicalmente, con le due formazioni alla ricerca della via del gol decisivo. Purtroppo per la Carrarese la beffa arriva a tre dalla fine, quando ancora Bianchi si rende protagonista realizzando definitivo cinque a quattro.



Prossimo impegno per le ragazze apuane, giovedì 1 Novembre (ore 14:30), ancora in trasferta sul campo della Pistoiese, per la terza giornata d’andata di Coppa Toscana.