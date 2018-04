Carrarese “a lezione” dalla Juventus Women per lo sviluppo del calcio femminile

Il Workshop organizzato nel Media Center bianconero da Juventus e LegaPro. Presenti Stefano Braghin, Rita Guarino, Martina Rosucci

Femminile - Il workshop che si è tenuto oggi presso lo Juventus Training Center di Vinovo, organizzato in maniera congiunta dalla Lega Pro e dalla Juventus Women, è stata l’occasione per un interessante interscambio di idee sullo sviluppo del calcio femminile in Italia.

La Juventus Women rappresenta, oggi, un vero e proprio punto di riferimento del movimento grazie all’organizzazione della propria struttura interna e ai risultati ottenuti sul campo in pochissimo tempo. La società bianconera, nata lo scorso 1 luglio, dopo l’acquisizione del titolo sportivo dell’ASD Cuneo Calcio, ha sviluppato un progetto vincente che ha portato la prima squadra a essere assoluta protagonista in Serie A, oltre ad aver dato vita alla Primavera come sbocco naturale per il già florido Settore Giovanile Femminile, che alla sua terza stagione coinvolge oltre 110 giovanissime.

L’incontro odierno ha rappresentato un momento di confronto tra una realtà così importante e tanti rappresentanti dei settori del calcio in rosa dei club di Lega Pro che ogni giorno, con passione e abnegazione, lavorano sul territorio per lo sviluppo del calcio femminile. Un impegno costante che in futuro potrà contribuire anche alla crescita della Nazionale