Calcio Femminile, Don Bosco Fossone in campo per la Coppa

Le ragazze di mister Guerrato domenica affronteranno la Pistoiese

Femminile - La squadra femminile del Don Bosco Fossone di mister Andrea Guerrato, che milita nel campionato di Eccellenza Toscana, sta facendo molto bene al momento e attualmente occupa il 5 posto in classifica, con 13 punti. Il campionato in questo momento è fermo e riprenderà il 17 Febbraio, ma la squadra sta disputando la Coppa Toscana: domenica alle ore 15 al campo sportivo "Duilio Boni" di Fossone scenderà in campo contro la Pistoiese, squadra che poi ritroverà alla ripresa del campionato con un punto in meno in classifica.



La squadra è un ottimo gruppo in cui la società crede molto e nel quale vi sono molte ragazze giovani che tra l'altro fanno parte della Rappresentativa Toscana. La pausa invernale è calzata a pennello, visti i molti infortuni che stanno recuperando per la ripresa del campionato.