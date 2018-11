Propriocezione: elemento fondamentale tra prevenzione e performance

A Cura di Erica Paccini

Extra - PREMESSA



La propriocezione (nota anche come Cinestesia) è la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei propri muscoli, senza il supporto della vista. E' considerata un “sesto senso”, in quanto è regolata da una parte specifica del nostro cervello. La propriocezione assume un'importanza fondamentale nel complesso meccanismo di controllo del movimento, per cui ha un ruolo estremamente importante e allo stesso tempo basilare, in tutte le attività motorie e sportive, oltre nella gestione sia consapevole sia “incoscia” di ogni nostro singolo gesto, movimento o atto motorio.



Tale capacità neuro sensoriale è resa possibile dalla presenza di specifici recettori, detti appunto recettori propriocettivi o cinestetici, sensibili alle variazioni delle posture del corpo e dei segmenti corporei, che inviano i propri segnali ad alcune particolari aree encefaliche. I recettori propriocettivi sono costituiti dalle terminazioni nervose che danno inizio al processo neurofisiologico della Propriocezione. Tali recettori inviano impulsi che, attraverso il midollo spinale, giungono alle aree cerebrali deputate all'elaborazione delle informazioni sulla posizione e sul movimento, necessarie per l'esecuzione corretta del movimento stesso.



Questi recettori sono posizionati in posti specifici a seconda della funzione che rivestono:



1- Fuso neuromuscolare: misura la variazione di lunghezza di un muscolo nel tempo (in pratica la velocità con cui un muscolo si allunga e si accorcia durante la contrazione). Per far ciò questo dovrà percorrere in parallelo tutta la fascia muscolare ed essere dotato dell'abilità di contrarsi esso stesso.



2- Sensore capsula articolare: consente di percepire lo spostamento, o più specificatamente la posizione di uno o più segmenti ossei rispetto ad un altro. Es: le ossa tibia e perono rispetto al femore(con recettore nella capsula articolare delle articolazioni del ginicchio).



3- Organo tendineo del Golgi: è posto in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea ed è sensibile alle variazioni di tensione. Esso è un sensore ad alta soglia, che preserva l'integrità del tendine in questione. Quando noi intendiamo sollevare un determinato oggetto, i muscoli iniziano a contrarsi ancora prima del lavoro effettivo, poiché si "aspettano" una determinata quantità di lavoro. Però, se il carico è esageratamente superiore alle aspettative, tanto da poter lesionare i tendini coinvolti, per riflesso i tendini in questione si rilassano lasciando andare il carico, proprio per preservare la loro integrità.



4- Recettori vestibolari: corrispondenti alle cellule ciliate vestibolari, situate nei canali semicorcolari, nell'utricolo e nel sacculo (situati nell'orecchio interno).



5- Corpuscolo di Ruffini: presente a livello cutaneo e delle capsule articolari e sensibile a stimoli pressori e tattili prolungati e intensi.



6- Corpuscolo di Pacini: presente a livello cutaneo profondo e sensibile alle vibrazioni.



Allenamento Propriocettivo: Come e Perchè



L'allenamento propriocettivo è un pratica basata sulla stimolazione del sistema neuro-motorio nella sua totalità. L'allenamento propriocettivo è composto da un insieme di esercizi e stimolazioni che vanno a creare “situazioni di instabilità”, allo scopo di valutare e migliorare l'utilizzazione dei segnali propriocettivi provenienti dalle parti periferiche del corpo, in particolare dagli arti inferiori.



Obiettivo primario dell'allenamento propriocettivo è quello di rieducare e stimolare quindi i riflessi propriocettivi, al fine di ottenere nuovamente un ottimale controllo della postura e delle articolazioni interessate.

L'allenamento propriocettivo risulta di fondamentale importanza ad esempio per ottenere un recupero completo dopo un trauma (per ripristinare i riflessi e riattivare tutti i canali informativi interrotti dall'infortunio); nella prevenzione degli infortuni (per avere un più rapido controllo della muscolatura durante le azioni di gioco e per favorire la sollecitazione di gruppi muscolari interi evitando le contrazioni isolate); nell'allenamento sportivo (per avere un gran senso dell'equilibrio ed un controllo assoluto del gesto tecnico).



Esso dev'essere pertanto svolto da TUTTI gli atleti che praticano un'attività sportiva caratterizzata ad esempio da un gran numero di salti e cambi di direzione, dove la percentuale di traumi distorsivi a caviglia e ginocchia è elevata, e dove la stanchezza fisico muscolare compare in maniera rilevante.



L'allenamento propriocettivo dev'essere impostato su situazioni che inducono l'atleta a “perdere l'equilibrio”, in modo da attivare quindi la muscolatura velocemente e correttamente per recuperarlo nel minor tempo possibile. Il miglioramento dell'equilibrio avviene attraverso il mantenimento della posizione unito alla capacità di correggere velocemente gli sbilanciamenti.



Per raggiungere l'obiettivo di una corretta stimolazione dei riflessi propriocettivi è necessario che l'atleta sia coinvolto, motivato, CONSAPEVOLE e che diventi protagonista del proprio miglioramento.

Le tecniche utilizzabili per svolgere questo tipo d'allenamento possono essere di vario genere,ma si devono basare in ogni caso su sollecitazioni differenti controllate ed applicate alle singole articolazioni e alle catene muscolari interessate nella globalità, utilizzando ad esempio sia esercizi in scarico che in carico naturale, in appoggio sul terreno o su piani oscillanti di varia difficoltà, come tavolette, bouncer, skymmi, bosu, trampolini e molte altre.



Tutte le esercitazioni propriocettive devono essere proposte evitando di indossare le scarpe, in modo da non distogliere le sensazioni propriocettive dalla calzatura. Per intensificare ulteriormente l'allenamento è possibile eseguire gli esercizi ad occhi chiusi, in quanto l'equilibrio è controllato anche dagli esterocettori (vista ed apparato vestibolare), che ricevono le informazioni dal mondo esterno e che assieme ai propriocettori, danno le informazioni esatte sulla posizione del proprio corpo. Gli esercizi ad occhi chiusi sono utilizzati per disturbare i sistemi d'informazione dell'equilibrio, e costringono l'atleta ad essere più sensibile agli altri canali d'informazione rimasti operanti. Infine, per rendere ancor più difficile e pertanto efficace l'allenamento propriocettivo, è possibile creare dei percorsi con molte tavolette, pedane e terreni instabili, dove si potrà camminare, correre, balzare ed eseguire gesti tecnici relativi alla propria disciplina sportiva.



Maggiori stimoli differenti = maggior stimolazione e maggior aumento delle caparcità Propriocettive.



Erica Paccini

Dott.ssa Scienze Motorie

Chinesiologa – Posturologa

Fondatrice e CEO di Fisiogin

Autrice del libro “ Postura su misura”

Per info o chiarimenti: ericapaccini@yahoo.it