Piacenza-Carrarese, info sui biglietti

Mercoledi sera trasferta libera per i tifosi azzurri . Accesso al Garilli senza Fidelity Card

Extra - La Carrarese ha reso noto le info riguardanti la trasferta di mercoledi sera al Garilli di Piacenza. Questo il testo.



“La società Piacenza Calcio 1919 Srl comunica che i biglietti del settore ospiti per la gara Piacenza – Carrarese di Mercoledì 17/10/2018 con inizio alle ore 20:30, valevole per la settima giornata di andata del campionato di Serie C 2018/2019, saranno disponibili in prevendita presso le ricevitorie autorizzate. Curva Sud Ospiti (1.632 posti): € 10,00 esclusi diritti di prevendita PER TUTTI GLI UNDER 14: 2 € (14 anni non ancora compiuti)



Il giorno della gara la biglietteria NON SARA’ ABILITATA per la stampa della CURVA OSPITI.



Per questa partita il GOS, salvo poi eventuali diverse comunicazioni da parte dell’osservatorio delle manifestazioni sportive, ha autorizzato la vendita dei biglietti per il settore ospite CURVA SUD e per tutti i residenti della regione TOSCANA senza l’obbligo di FIDELITY CARD. I biglietti del settore ospite (CURVA SUD) saranno in vendita dalle ore 15:00 di venerdì 12/10/2018 e potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di Martedì 16/10/2018 sui seguenti canali di vendita: - On line sul sito http://www.vivaticket.it/ sarà sufficiente presentare la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice; - Presso: EDICOLA LA PIAZZA – Piazza Menconi, 3 - Carrara - Presso: RICEVITORIA TABACCHI CENTRO SERVIZI GRILLO – Via Provinciale Avenza Sarzana, 55 – Avenza Carrara - Presso i punti vendita autorizzati.



Si consiglia di consultare l’elenco dei punti vendita divisi per province al link: http://www.vivaticket.it/ita/ricercapv Il giorno della gara sarà possibile acquistare i biglietti per i settori di tribuna di cui indichiamo i prezzi: TRIBUNA LATERALE LIBERA SUD (DISPARI) : 15 € INTERO – 12 € RIDOTTO TRIBUNA LATERALE NUMERATA SUD (DISPARI): 20 € INTERO – 15 € RIDOTTO TRIBUNA CENTRALE: 30 € INTERO – 25 € RIDOTTO La riduzione è riservata per DONNE – UNDER 18 – OVER 65 e DISABILI (disabilità con percentuale certificata tra il 50 e il 99%). In tutti i settori UNDER 14 a 2 €. Per gli invalidi al 100% ingresso OMAGGIO (a condizione che venga inviata richiesta di accredito secondo le modalità illustrate al seguente link: http://www.piacenzacalcio.it/info-diversamente-abili/ )



Ricordiamo che l’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione delle norme del regolamento d’uso dello stadio che vi alleghiamo, altrimenti consultabile al seguente link: http://www.piacenzacalcio.it/regolamento-duso/ Per quanto riguarda la regolamentazione per l’ingresso degli striscioni, dei megafoni e dei tamburi allo Stadio comunichiamo che è consultabile ai seguenti link: http://www.piacenzacalcio.it/regolamento-striscioni/ http://www.piacenzacalcio.it/regolamento-tamburi-megafoni/ Si chiede cortesemente di diffondere il più possibile queste informazioni ai Vostri supporter.