Osteopatia, pubalgia nei calciatori

Osteopata Manon Mottini

- Laè definita come dolore localizzato nell’area inguinale, pubica e all’interno della coscia. Circa il 10-18% dei calciatori presenta ogni anno questa condizione che causa non solo riduzione della performance e un periodo fuori dal campo ma anche aspetti psicologi di paura di non tornare performanti come prima.Sono 5 iche indicano una pubalgia --> dolore durante:Lancio della palla;Adduzione dell’anca;Crunch addominali;Scatti e cambi di direzione;Palpazione del pube e dell’addome.Solitamente il dolore compare nei primi minuti di movimento per poi attenuarsi o scomparire con il riscaldamento muscolare ma con il progredire del tempo, se non si cura la pubalgia, il fastidio tende ad aumentare soprattutto nel lanciare la palla, fare scatti e correre. La sintomatologia migliora con il riposo.La pubalgia ènella maggior parte dei casi da un sovraccarico: eccessiva sollecitazione di lanci, cambi di direzione e scatti. L’altra causa invece include i traumi e microtraumi, anche se in percentuale minore. Il dolore nell’area inguinale e pubica è provocato nel 58% dei casi da una problematica agli adduttori, 35% ileo-psoas, 5% ernia inguinale – fratture pelviche, 2% retto dell’addome.che predispongono il rischio di avere una pubalgia sono diversi:* Asimmetria e squilibrio del bacino con alterazione posturale;* Intensa attività sportiva;* microtraumi ripetuti;* Passaggio da un campo di calcio in erba a uno sintetico;* Squilibrio muscolare tra adduttori tesi e addominali deboli;* Precedente pubalgia non trattata o curata in modo sbagliato;* Aderenze cicatriziali pelviche.Ilè molto efficace in caso di pubalgia nel calciatore. Utilizza sia tecniche d’inibizione muscolare, mobilizzazione articolare e manipolazione vertebrale sia approcci viscerali, cranio-sacrali e fasciali. L’osteopatia ha lo scopo di correggere la postura e lo schema alterato riequilibrando non solo il bacino ma anche l’intero sistema. Sono inoltre molto utili esercizi sul core link e stretching della muscolatura adduttoria.Nel caso di ernia inguinale, strappo della muscolatura addominale e sindrome della guaina femorale, il trattamento è chirurgico.