Mobilità Articolare e Performance in salute

A cura di Erica Paccini

Extra - PREMESSA



La mobilità articolare è la capacità di utilizzare la massima escursione articolare possibile, nei limiti fisiologicamente imposti dalle articolazioni, dai muscoli e dalle strutture tendinee.



Pertanto, permette di compiere movimenti ampi, ma ha come caratteristica quella di peggiorare se non viene allenata in modo costante.

Occorre sottolineare che essa influenza i movimenti di qualsiasi disciplina, non solo dal punto di vista armonico e coordinativo, ma anche in relazione all’espressione della potenza del movimento, quindi della forza e della velocità di esecuzione.



Per questo motivo, molti autori inseriscono questa capacità in una posizione intermedia tra le capacità condizionali (forza, velocità e resistenza) e quelle coordinative.

Il fattore principale di limitazione della mobilità articolare è costituito dalla struttura dell’articolazione stessa, cioè dal rapporto di contatto dei segmenti ossei dell’articolazione interessata.



Questo rapporto ha scarsa possibilità di essere modificato, mentre gli altri fattori che la influenzano sono controllabili e allenabili, fattori quali:



* il grado di estensibilità della struttura tendinea, dei legamenti e quello muscolare;

* la temperatura ambientale in cui si trova l’atleta;

* il riscaldamento più o meno efficace.



Da un punto di vista motorio e coordinativo la MOBILITA’ può essere definita come “la capacità di riuscire a eseguire volontariamente e in modo mirato movimenti con la necessaria ampiezza ottimale d’escursione (oscillazione) delle articolazioni a esso interessate”.



In generale la mobilità articolare è il presupposto fondamentale della motricità umana, ed a maggior ragione di quella degli sportivi, per cui il suo allenamento è componente imprescindibile del processo di miglioramento prestativo del calciatore e non può essere assolutamente trascurata.



Mobilità articolare ottimale e Prestazione sportiva



La mobilità ha azione diretta su qualunque prestazione motoria e sportiva e favorisce inoltre la prevenzione degli infortuni. Permette, inoltre, di realizzare senza ostacoli (o comunque con minor resistenze interne) impegni di forza e rapidità.



Può essere suddivisa in:



* Generale: il tipo che ha obiettivi basilari e generici fondamentali per l’allenamento in ogni sport;

* Speciale: quella che viene pensata per richieste particolari di mobilità proprie di un singolo sport;

* Attiva: quella con la quale si ricerca la massima escursione raggiungibile autonomamente;

* Passiva: quella raggiunta grazie a forze esterne;

* Statica: grazie alla quale si mantiene una determinata posizione per un certo periodo di tempo, sia attivamente sia non.



Spesso si confonde la mobilità con altre caratteristiche come “l’elasticità”, dimenticando che quest’ultima è la capacità di utilizzare energia elastica derivante da contrazioni di allungamento-accorciamento eseguite velocemente.



Essendo una componente essenziale per la realizzazione dei movimenti, la MOBILITA’ deve SEMPRE essere tenuta in grande considerazione.

La mobilità è dunque una capacità che deve essere migliorata in ogni seduta e mantenuta a livelli ottimali in ogni fascia di età, a prescindere dalla categoria. Il mantenimento di buoni parametri passa attraverso l’esecuzione di movimenti di grande estensione, eseguiti spesso senza l’utilizzo della palla proprio per ricercare l’ampiezza.



VANTAGGI



La mobilità articolare rappresenta un presupposto elementare per un’esecuzione qualitativamente e quantitativamente migliore di un movimento.

Per questa ragione, il suo miglioramento rappresenta una componente indispensabile del processo di allenamento.

I vantaggi di un suo sviluppo ottimale sono:



1- Miglioramento quantitativo e qualitativo dell’esecuzione del movimento: infatti senza una sufficiente capacità di allungamento e di rilassamento della muscolatura è difficile che si possa eseguire un movimento coordinativamente e tecnicamente perfetto in quanto limitato dal punto di vista dinamico. Un aumento della mobilità articolare provoca un miglioramento della fluidità, dell’armonia e dell’espressività del movimento.



2- Miglioramento del processo di apprendimento motorio: in quanto i mezzi e gli strumenti per sviluppare la mobilità sono fra quelli che mirano a migliorare la conoscenza (consapevolezza) dei propri segmenti corporei.



3- Miglioramento delle forme principali di sollecitazione motoria di tipo condizionale: in quanto sia forza che rapidità traggono vantaggi da una maggiore mobilità articolare perché si possono eseguire movimenti più rapidi e potenti. Grazie alla riserva di mobilità, l’esecuzione dei movimenti di corsa può essere più facile.



4- Prevenzione dei traumi e delle lesioni: lo sviluppo ottimale della mobilità articolare producendo una maggiore elasticità, capacità di allungamento e di rilassamento dei muscoli, dei tendini e dei legamenti interessati, fornisce un importante contributo ad una buona tollerabilità del carico ed alla prevenzione degli infortuni.



5- Prevenzione posturale e degli squilibri muscolari: le tecniche di allungamento impediscono che i muscoli sollecitati da esercizi di rapidità o di forza rapida, subiscano, a lungo termine, un accorciamento, con le conseguenze negative che comportano. Anche gli accorciamenti muscolari prodotti da posture passive prolungate, possono essere compensati dall’esecuzione regolare di esercizi di allungamento.



6- Ottimizzazione della capacità di ristabilimento: è importante eseguire tecniche di allungamento durante il "defaticamento" per accelerare il ristabilimento dopo i carichi. Infatti, dopo il carico, la muscolatura presenta un aumento del suo stato di tensione (ipertono), che è negativo per i processi di recupero. Per cui, la muscolatura deve essere allungata per abbassarne il tono ed in questo modo rendere ottimali i processi di ristabilimento.



Come e Quanto?



In linea generale, possiamo definire quattro “categorie” o “circuiti funzionali” all'interno dei quali inserire esercitazioni mirate per i diversi distretti muscolari e articolari del nostro corpo:



* per la parte superiore del corpo e l'articolazione scapolo omerale

* per il tratto cervicale, toracico e lombare

* per il bacino e articolazione sacro iliaca

* per gli arti inferiori



A livello esecutivo va ricercata in ogni tipo di esercizio la massima ampiezza individuale raggiungibile con obiettivo, ovviamente, di migliorarla.

La mobilità articolare è un allenamento vero e proprio e in quanto tale va eseguito nei modi e nei tempi corretti mediante una programmazione ragionata e organizzata, diversamente rischia di essere poco proficua.



Le variabili del carico di allenamento (densità, frequenza, intensità) hanno enorme importanza, così come una giusta personalizzazione dopo aver monitorato e valutato attentamente tutte le caratteristiche dell’atleta e del momento.



L’allenamento della mobilità deve essere opportunamente stimolata nella fase di riscaldamento. Grazie a questa faseinfatti,i sistemi enzimatici importanti per il metabolismo nel muscolo riscaldato sono più attivi e tutti i processi chimici si svolgono più rapidamente. Le qualità meccaniche della muscolatura e dei tendini migliorano con l’aumento di temperatura dovuto all’esecuzione del movimento. Vi è un incremento dell’elasticità, della capacità d’allungamento e di quella di rilassamento e di contrazione. Attraverso questa fase iniziale, è più elevato il volume ematico, che aumenta l’irrorazione sanguigna dei tessuti impegnati nel movimento.



Le articolazioni migliorano il contenuto di fluidi favorendo i movimenti e prevenendo problematiche muscolari. L’esecuzione di movimenti di grande ampiezza combatte l’accorciamento della muscolatura che, oltre ad aumentare la possibilità d’infortuni muscolari, riduce lo sviluppo della forza dei muscoli antagonisti. Si favorisce, dunque, l’ampiezza di movimento dei muscoli agonisti limitando al minimo la trazione esercitata dalla muscolatura antagonista, solitamente poco estensibile. Questi esercitazioni, possono essere inserite, inoltre, durante le pause di recupero e durante le esercitazioni di forza o quelle più intense.

Quelli da compiere sono di escursione articolare sul piano frontale e sagittale, vale a dire sia anteriormente e posteriormente, sia lateralmente. L’obiettivo, pertanto, è quello di dare ampiezza e armonia, soprattutto ai movimenti delle articolazioni degli arti inferiori in modo da conservare o restituire alle articolazioni e alla muscolatura la piena funzionalità.



Nel prossimo articolo ulteriori approfondimenti...



Erica Paccini

Dott.ssa in Scienze Motorie Applicate.

Specialista in Attività Motoria Preventiva e Compensativa.

Specialista in Chinesiologia e Posturologia.

Specialista in Rieducazione Motoria, Funzionale e Posturale.

Fondatrice e CEO di FISIOGIN

