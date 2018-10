Mal di schiena nei giovani sportivi, approfondimenti

- Data la frequente diffusione di “mal di schiena” anche in giovane età (i casi di ragazzi che hanno almeno una volta avuto un episodio di fastido o dolore anche sotto i 12 anni sono in notevole aumento), da 10 anni circa a questa parte, sono stati effettuati numerosi studi epidemiologici da parte numerosi enti che si occupano di salute dell’età evolutiva e di salute in rapporto alla pratica di attività sportiva agonistica.I risultati di tutti questi studi dimostarno che la popolazione giovanile che pratica sport a livello agonistico è esposta a forti rischi sia soggettivi che oggettivi di sviluppare “mal di schiena”.Dagli anni ’90 sono state condotte moltissime indagini in atleti adolescenti praticanti alcuni sport, per individure il rapporto tra rischio e problematiche alla colonna vertebrale, e tutti i risultati evidenziano un prevalenza di squilibri o dolori rachidei molto alta.In base alle statistiche generali create sulla base degli studi sopra citati, queste sono alcune delle caratteristiche in comune emerse:1) Il campione di atleti pratica sport da circa 4/5 anni.2) Le ore di allenamento settimanali sono circa 3/5.3) Il numero di competizioni all’anni sono circa 12/26.4) Vi è relazione tra Sport e Dolore, soprattutto localizzato nel tratto lombare.5) Non tutti gli sport determinano il “mal di schiena” nella stessa misura.6) Il dolore colpisce maggiormente differenti parti della colonna vertebrale a seconda del tipo di sport.7) La presenza di recidive negli sportivi agonisti è maggiore.8) L’allanemento è per tutti un forte “momento di stress” e il mal di schiena cambia a seconda dello sport praticato.9) C’è relazione tra dolore e particolari esercizi svolti in allenamento.10) I calciatori sono quelli più esposti a rischio sia oggettivo che soggettivo.I dati elaborati confermano quindi la stretta relazione tra esposizione al rischio e danno alla colonna vertebrale, in giovani atleti.Altro dato da tenere presente perchè basilare e ormai provato e confermato è che la Prevenzione deve iniziare dalla prima medico di idoneità sportiva, attraverso la quale devono emergere eventuali condizioni di rischio soggettivo alla pratica sportiva agonistica, anche in relazione alle caratteritiche morfo funzionali e posturali dell’atleta.Di norma,purtroppo nei programmi di preparazione atletica non sono previsti interventi di prevenzione per la salvaguardia, tutela e protezione della colonna vertebrale dei giovani atleti, nonostante tutti gli studi a riguardo denunciano che il 2mal di schiena” è presente con altissima frequenza in ambito sportivo anche giovanile.Gli studi confermano inoltre che gli “errori” in allenamento e le continue ripetizioni del gesto atletico tecnico, non supportati da idonee linea guida di scarico e di compenso, creano tutti i presupposti per le problematiche e /o patologie da sovraccarico sia in soggetti normali che, a maggior ragione, in soggetti che presentano squilibri posturali, anche minimi, o vere e proprie patologie del rachide.Nel considerare il rapporto tra esposizione al rischio oggettivo (anni di pratica sportiva, agonismo precoce, errori in allenamento, attrezzature incongrue ecc) , rischio soggettivo ( alterazioni della postura, dismorfismi, familliarità, stress, ecc) e danno (sovraccarichi sulla colonna vertebrale e mal di schiena) è pertanto consigliabile un intervento preventivo in ogni caso, e il prima possibile!Questo permette da un lato di procedere ad un ulteriore accertamento specialistico diagnostico strumentale nei casi risultati positivi all’esame clinico o laddove si constati la presenza di “campanelli d’allarme”caratteristici, dall’altro di orientare opportunamente il ragazzo, i genitori e l’allenatore e i tecnici al fine di inseriere nella preparazione atletica esercizi atti a compensare i deficit rilevati, nel giusto modo e nei giusti tempi.Apportare modifiche nella preparazione atletica e nei protocolli di allenamento è possibile e determinante per ridurre la sintomatologia dolorosa o il rischio di squilibri e problematiche maggiori ,ed anche negli sport più esposti al rischio è possibile ottenere risultati positivi e significatici correggendo ad esempio la tecnica di esecuzione di alcuni esercizi proposti in allenamento o sostituendoli con altri aventi la stessa finalità ma con carichi differenti.E’ fondamentale la massima attenzione da parte dell’allenatore e dei tecnici, nella scelta degli esercizi e nella tecnica di esecuzione, oltre che l’informazione di educazione comportamentale per ragazzi e famiglia, insieme a linee guida e consigli teorico pratici rivolti alla gestione corporea e posturale non solo in campo, ma 360° nella vita del ragazzo.ed esercizi di compenso da eseguire anche a casa. Si otterranno in questo modo sicuramente una diminuzione degli episodi di di fastidio o dolore, una maggiore consapevolezza di sè e del proprio movimento, una più corretta gestione del proprio problema.Per ottenere tutto questo occorrono quindi:1) Strategie di prevenzione primaria (accurata visita medica di idoneità alla pratica sportiva e riduzione delle condizioni di rischio oggettivo).2) Informazione e sensibilizzazione sul disturbo e sulla corretta gestione del rachide e esercitazioni di compenso (prevenzione secondaria) anche nel ri allenamento dopo uno o più episodi di mal di schiena.3) Effettuare una accurata revisione critica e mirata dei programmi di allenamento.4) Esercitazioni personalizzate di riequilibrio posturale, degli scompensi muscolari e delle rigidità articolari.5) Presa di coscienza dell’esecuzione degli esercizi esposti a rischio di maggior sovraccarico.6) Presa di coscienza e correzione della tecnica di corsa e dell’esecuzione del gesto tecnico.Nelle squadre dove è tutti questi concetti sono stati applicati e tenuti in considerazione da parte del preparatore atletico e dell’allenatore, questi accorgimenti hanno prodotto sensibili riduzioni della sintomatologia dolorosa. Il lavoro adattato ha riscosso successo tra i giovani atleti e le loro famiglie. Tutte le federazioni sportive dovrebbero pertanto inserire queste strategie nei programmi dei preparatori atletici federali.Il fenomeno delle rachialgie precoci nei giovani sportivi non deve essere trascurato e merita pertanto di essere ulteriormente indagato e approfondito.E’ importante tenere presente che la relazione tra “mal di schiena” e sport giovanile è significativa e le maggiori carenze si riscontrano nell’ambito della Prevenzione. In un ragazzo sano, la prevenzione del danno si può attuare solo operando nell’ottica del cambiamento, laddove si evidenzino fattori di rischio modificabili predisponenti all’insorgenza di sovraccarichi.Per concludere, “Il mal di schiena” è un sintomo da non sottovalutare, perchè sta a significare uno squilibrio in atto, il quale non dovrebbe invece essere presente in soggetti che sono nel pieno del periodo della loro sviluppo e della loro strutturazione sia muscolo scheletrica che posturale.Su "mal di schiena" leggi anche