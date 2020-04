Le regole del Calcio, la lezione 8

Extra - Continua l'iniziativa di Calcio Massa Carrara / Voce Apuana dedicata ai calciofili apuani "costretti" a casa nella speranza di tornare al piu' presto in campo.



Lezione odierna , la Numero 8 del Regolamento Figc riguardante INIZIO E RIPRESA DEL GIOCO



Un calcio d’inizio è il modo di iniziare entrambi i periodi di gioco, entrambi i tempi

supplementari e riprendere il gioco dopo che una rete è stata segnata. I calci di

punizione (diretti ed indiretti), i calci di rigore, le rimesse dalla linea laterale, i calci

di rinvio ed i calci d’angolo sono le altre riprese di gioco (vedi Regole 13 – 17).

Una rimessa dell’arbitro è la ripresa di gioco quando l’arbitro interrompe il gioco e

le Regole non prevedono una delle riprese sopra menzionate.

Se, quando il pallone non è in gioco, viene commessa un’infrazione, questa non

modifica il modo in cui il gioco deve essere ripreso.



1. CALCIO D’INIZIO

Procedura

• La squadra che vince il sorteggio per

mezzo di una moneta decide la porta da

attaccare nel primo periodo di gioco o se

eseguire il calcio d’inizio

• In base alla scelta precedente, l’altra

squadra eseguirà il calcio d’inizio della gara

o deciderà quale porta attaccare nel primo

periodo di gioco

• La squadra che decide quale porta

attaccare nel primo periodo di gioco eseguirà

il calcio d’inizio del secondo periodo di gioco

• All’inizio del secondo periodo di gioco, le

squadre invertono la loro disposizione sul

terreno di gioco ed attaccano in direzione

delle porte opposte

• Dopo che una squadra ha segnato una

rete, l’altra squadra riprenderà il gioco con un

calcio d’inizio

Per ogni calcio d’inizio:

• tutti i calciatori, eccetto colui che lo esegue, devono essere nella propria metà

del terreno di gioco

• gli avversari della squadra che esegue il calcio d’inizio devono essere almeno a

9,15 m dal pallone, fino a quando lo stesso non sia in gioco

• il pallone deve essere fermo sul punto centrale del terreno di gioco

• l’arbitro emette un fischio per autorizzare l’esecuzione del calcio d’inizio

• il pallone è in gioco quando viene calciato e si muove chiaramente

• una rete può essere segnata direttamente su calcio d’inizio contro la squadra

avversaria; se il pallone entra direttamente nella porta della squadra che lo

esegue, verrà assegnato un calcio d’angolo alla squadra avversaria

Infrazioni e sanzioni

Se il calciatore che esegue un calcio d’inizio tocca di nuovo il pallone prima che lo

stesso sia stato toccato da un altro calciatore sarà assegnato un calcio di

punizione indiretto; se, però, commette un fallo di mano sarà assegnato un calcio

di punizione diretto.

Nel caso di ogni altra infrazione alla procedura del calcio d’inizio, questo deve

essere ripetuto.



2. RIMESSA DELL’ARBITRO

Procedura

L’arbitro lascia cadere il pallone a terra per il portiere della squadra difendente

nella propria area di rigore se, quando il gioco è stato interrotto:

- il pallone era nell’area di rigore oppure

- l’ultimo tocco del pallone è avvenuto nell’area di rigore

In tutti gli altri casi, l’arbitro lascia cadere il pallone a terra per un calciatore della

squadra che per ultima ha toccato il pallone nel punto in cui questo è stato toccato

per ultimo da un calciatore, da un “corpo estraneo” o, secondo quanto previsto

nella Regola 9 punto 1, da un ufficiale di gara.

Tutti gli altri calciatori di entrambe le squadre devono rimanere ad almeno 4 m dal

pallone fino a quando esso non sia in gioco

Il pallone è in gioco non appena tocca il terreno.

Infrazioni e sanzioni

Una rimessa dell’arbitro deve essere ripetuta se il pallone:

• viene toccato da un calciatore prima di toccare il terreno

• esce dal terreno di gioco, dopo essere rimbalzato sullo stesso, senza che

nessun calciatore lo abbia toccato

Se, su rimessa dell’arbitro, il pallone entra in porta senza essere stato toccato da

almeno due calciatori il gioco verrà ripreso con:

• un calcio di rinvio se è entrato nella porta avversaria

• un calcio d’angolo se è entrato nella propria porta



Decisioni Ufficiali FIGC

Per i Campionati della LND



La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di

almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in

programma sul campo di gioco di società inadempienti ad obbligazioni

economiche nei confronti della FIGC, della Lega, di Comitati, di Divisioni, di

Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le gare di spareggio oppure di play-off e

play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche

se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno.

I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai

Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di

effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare

all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società

inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme

Organizzative Interne della FIGC e dal Codice di Giustizia Sportiva.



GUIDA PRATICA AIA



1. Il calcio d’inizio può essere eseguito da una persona diversa rispetto ai

calciatori che prendono parte alla gara?

No. Se in una gara (ad esempio, di beneficenza o di gala) è organizzata una

cerimonia che prevede l’effettuazione di un “simbolico” calcio d’inizio da parte di

una persona la quale non prenderà parte alla gara, il pallone deve essere posto di

nuovo sul punto centrale del terreno di gioco e il calcio d’inizio deve essere, poi,

eseguito nel rispetto delle Regole del Gioco.



2. In quale modo deve essere effettuato il sorteggio prima dell’inizio della

gara?

Il sorteggio, obbligatorio, deve essere effettuato a centrocampo dall’arbitro alla

presenza dei due capitani con una moneta o, in mancanza, con altro mezzo

idoneo. La scelta su “testa o croce” della moneta spetta al capitano della squadra

ospitata (o seconda nominata).



3. Quali obblighi devono osservare le squadre prima dell’inizio della gara?

I capitani delle squadre devono salutare gli ufficiali di gara; tutti i calciatori devono

salutare il pubblico e, se previsto dal regolamento della competizione, salutarsi tra

loro. Un medesimo cerimoniale, comunicato all’arbitro dall’Organo federale

competente, potrebbe essere stabilito dall’organizzatore della competizione anche

a fine gara. L’eventuale mancata osservanza di tali disposizioni deve essere

riferita dall’arbitro nel rapporto di gara.



4. A quale distanza devono stare i calciatori nel caso di rimessa dell’arbitro?

Ad eccezione del calciatore per il quale l’arbitro lascerà cadere il pallone, tutti gli

altri calciatori di entrambe le squadre dovranno stare ad almeno quattro metri.

5. Nel caso debbano disputarsi tempi supplementari, da quale squadra dovrà

essere eseguito il calcio d’inizio?

Il sorteggio deve essere ripetuto come stabilito per l’inizio della gara.



6. Come dovrà essere effettuato l’eventuale “minuto di raccoglimento” per la

commemorazione di un evento luttuoso?

Premesso che in ogni caso è necessario che la commemorazione sia autorizzata

dal competente Organo federale, prima del calcio d’inizio l’arbitro emetterà un

fischio e tutti dovranno osservare detto periodo di raccoglimento, il cui termine

sarà sancito da un altro fischio dell’arbitro. Lo stesso, accertate le condizioni per il

regolare avvio della gara, emetterà un ulteriore fischio per consentire l’esecuzione

del calcio d’inizio.