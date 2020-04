Le Regole del Calcio, la lezione 7

Extra - Continua l'iniziativa di Calcio Massa Carrara / Voce Apuana dedicata ai calciofili apuani "costretti" a casa nella speranza di tornare al piu' presto in campo.



Lezione odierna , la Numero 7 del Regolamento Figc riguardante LA DURATA DELLA GARA





1. PERIODI DI GIOCO

Una gara si compone di due periodi di gioco di 45 minuti ciascuno, che possono

essere soltanto ridotti se una diversa durata viene convenuta di comune accordo

tra l’arbitro e le due squadre prima dell’inizio della gara e ciò è in conformità con il

regolamento della competizione*.



2. INTERVALLO DI METÀ GARA

I calciatori hanno diritto ad un intervallo tra i due periodi di gioco, non superiore ai

15 minuti; una breve pausa per dissetarsi (che non deve superare un minuto) è

consentita tra i due periodi gioco supplementari.

Il regolamento della competizione deve stabilire la durata dell’intervallo che può

essere modificata solo con il consenso dell’arbitro.



3. RECUPERO DELLE PERDITE DI TEMPO

Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato dall’arbitro per recuperare tutto il

tempo perduto per:

• le sostituzioni

• l’accertamento e/o l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori infortunati

• le manovre tendenti a perdere tempo

• i provvedimenti disciplinari

• le interruzioni per ragioni mediche consentite dal regolamento della

competizione, ad esempio per dissetarsi (che non devono superare un minuto) o

per rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti)

• controlli e revisioni VAR

• qualsiasi altra causa, compreso ogni significativo ritardo in occasione delle

riprese di gioco (ad esempio, festeggiamenti per la segnatura di una rete)



Il quarto ufficiale indica il recupero minimo deciso dall’arbitro al termine dell’ultimo

minuto di ciascun periodo di gioco. Il recupero può essere aumentato dall’arbitro,

ma non può essere ridotto.

L’arbitro non deve compensare un errore di cronometraggio occorso nel primo

periodo di gioco, aumentando o riducendo la durata del secondo periodo di gioco.



4. CALCIO DI RIGORE

Se un calcio di rigore deve essere eseguito o ripetuto, la durata del periodo di

gioco deve essere prolungata fino a che l’esecuzione del calcio di rigore non

venga completata.



5. SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA GARA

Una gara sospesa definitivamente deve essere rigiocata, salvo che il regolamento

della competizione o gli organizzatori della stessa prevedano altrimenti.



Decisioni Ufficiali FIGC



Ritardo nella presentazione in campo delle squadre.

Tempo d’attesa



1) Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio

dello svolgimento della gara.

2) Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il

ritardo stesso sia ingiustificato, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara

purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari

alla durata di un tempo della gara.

3) È facoltà delle Leghe, del SGS, della Divisione Calcio Femminile e dei Comitati

ridurre tale termine.



Norme particolari



1) La durata per le gare dei campionati “allievi” è fissata normalmente in due

periodi di gioco di 40 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi supplementari hanno

la durata di 10 minuti.

2) La durata delle gare dei campionati della categoria “giovanissimi” è fissata

normalmente in due periodi di gioco di 35 minuti ciascuno. Gli eventuali tempi

supplementari hanno la durata di 10 minuti.

_________________



GUIDA PRATICA AIA

1. Nel caso in cui all’ora stabilita per l’inizio della gara il terreno di gioco

risulti occupato da altra gara ufficiale FIGC, quanto tempo l’arbitro dovrà

attendere per dare inizio alla gara a lui affidata?

La gara deve avere inizio non appena il terreno di gioco sarà disponibile. Il termine

di attesa per le squadre rimane comunque della durata di un tempo (o di quello

minore fissato dall’organismo competente) e decorre dall’ora fissata per l’inizio

della gara.



2. Da quando deve decorrere il cronometraggio di ciascun tempo di gara?

Dal momento in cui il calcio d’inizio è stato regolarmente eseguito, come stabilito

dalla Regola 8.



3. Verificandosi un guasto al proprio orologio, come dovrà comportarsi

l’arbitro?

Premessa l’opportunità per l’arbitro di essere munito e di cronometrare la durata

della gara con due diversi orologi, nell’eventualità di guasto dell’unico orologio in

suo possesso, deve rivolgersi ai suoi assistenti, se ufficiali, che a loro volta

avranno provveduto a misurare il tempo. Si munirà, quindi, di uno dei predetti

orologi e potrà proseguire la gara. Qualora la gara fosse giocata con assistenti di

parte, l’arbitro dovrà sospendere definitivamente la gara ed annotare sul rapporto

di gara l’accaduto.



4. Cosa deve fare l’arbitro se i due capitani si accordano di non fare

l’intervallo, ma un calciatore insiste sul suo diritto al periodo di riposo?

I calciatori hanno diritto ad una pausa (per prassi, non meno di cinque minuti e, di

norma, non più di quindici) tra i due tempi e l’arbitro ha il dovere di garantirla.



5. Cosa s’intende per compiere manovre tendenti a perdere tempo?

Si riportano a titolo di esempio:

• allontanare il pallone quando non è in gioco;

• mettersi davanti al pallone per ritardare la ripresa del gioco;

• eseguire una ripresa di gioco da una posizione non corretta, col solo scopo di

indurre l’arbitro ad ordinarne la ripetizione;

• far credere di voler eseguire una ripresa di gioco e, senza motivo, lasciarla

eseguire ad un compagno;

• attardarsi nell’uscire dal terreno di gioco durante la procedura di sostituzione.



6. È a discrezione dell’arbitro decidere se recuperare o no il tempo perso per

infortuni e/o per altre cause?

No. L’arbitro deve recuperare il tempo perso alla fine di ciascun periodo di gioco.

Tuttavia, la durata del tempo da recuperare è a discrezione dell’arbitro.





7. Quale procedura deve essere messa in atto per rendere noto il tempo di

recupero al termine del primo o del secondo periodo di gioco?

Con la presenza del quarto ufficiale di gara, lo stesso procederà, su indicazione

dell’arbitro, attraverso l’apposito visualizzatore; mancando il quarto ufficiale di

gara, l’arbitro procederà secondo le disposizioni del proprio organo tecnico.

In entrambi i casi, se durante la fase di recupero si verificassero motivi per un

ulteriore prolungamento, l’arbitro provvederà di conseguenza.



8. Gli ufficiali di gara possono comunicare a calciatori, dirigenti o altre

persone il tempo trascorso o quello mancante alla fine della gara?

No.