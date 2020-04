Extra - Continua l'iniziativa di Calcio Massa Carrara / Voce Apuana dedicata ai calciofili apuani "costretti" a casa nella speranza di tornare al piu' presto in campo.



Lezione odierna , la Numero 6 del Regolamento Figc riguardante ALTRI UFFICIALI DI GARA





Altri ufficiali di gara (due assistenti, un quarto ufficiale, due arbitri addizionali, un

assistente di riserva, un VAR - Video Assistant Referee - e almeno un AVAR –

Assistant VAR) possono essere designati per una gara. Coadiuveranno l’arbitro

nel dirigerla in conformità con le Regole del Gioco, ma la decisione finale sarà

sempre assunta dall’arbitro.

L’arbitro, gli assistenti, il quarto ufficiale, gli arbitri addizionali e l’assistente di

riserva sono gli ufficiali di gara “sul terreno”.

Il VAR e l’AVAR sono gli ufficiali di gara “al video” e assistono l’arbitro in

conformità con il Protocollo VAR come determinato dall’IFAB.

Gli ufficiali di gara operano sotto la direzione dell’arbitro. In caso di ingerenza o di

comportamento improprio, l’arbitro li dispenserà dai loro doveri e farà un rapporto

all’autorità competente.

Con l’eccezione dell’assistente di riserva, gli ufficiali di gara “sul terreno”

collaborano con l’arbitro per le infrazioni quando hanno una visuale migliore

rispetto a quella dell’arbitro e inviano una rapporto alle autorità competenti su ogni

grave scorrettezza o altro episodio occorso fuori della visuale dell’arbitro e degli

altri ufficiali di gara. Devono informare l’arbitro e gli altri ufficiali di gara di ogni

rapporto redatto.

Gli ufficiali di gara “sul terreno” collaborano con l’arbitro nell’ispezionare il terreno

di gioco, i palloni e l’equipaggiamento dei calciatori (compreso se gli eventuali

problemi rilevati siano stati risolti) e tengono nota del tempo, delle reti segnate, dei

provvedimenti disciplinari, ecc.

Il regolamento della competizione deve stabilire chiaramente chi sostituisce un

ufficiale di gara che è impossibilitato ad iniziare o proseguire la gara e tutti i

conseguenti cambi. In particolare, nel caso in cui l’arbitro non sia in grado di

proseguire la gara, deve essere chiaro se ad assumerne la funzione sarà il quarto

ufficiale, l’assistente dell’arbitro più qualificato (senior) o l’arbitro addizionale più

qualificato (senior).



1. GLI ASSISTENTI DELL’ARBITRO

Indicano quando:

• il pallone è uscito interamente dal terreno di gioco e a quale squadra spetta la

rimessa dalla linea laterale, il calcio d’angolo o il calcio di rinvio

• un calciatore può essere sanzionato perché si trova in posizione di fuorigioco

• viene richiesta una sostituzione

• nell’esecuzione del calcio di rigore, il portiere si muove dalla linea di porta prima

che il pallone sia stato calciato e se il pallone ha superato la linea di porta; se sono

stati designati gli arbitri addizionali, l’assistente si posiziona in linea con il punto

del calcio di rigore

La collaborazione dell’assistente comprende anche soprintendere la procedura di

sostituzione.

L’assistente può entrare sul terreno di gioco per verificare la distanza di 9,15 m.



2. IL QUARTO UFFICIALE

La collaborazione del quarto ufficiale comprende:

• soprintendere la procedura delle sostituzioni

• controllare l’equipaggiamento dei calciatori titolari / di riserva

• soprintendere il rientro di un calciatore in seguito al segnale / consenso

dell’arbitro

• soprintendere i palloni di riserva

• indicare l’ammontare minimo del recupero deciso dall’arbitro alla fine di ciascun

periodo di gioco (inclusi i tempi supplementari)

• informare l’arbitro in caso di un comportamento non corretto di qualsiasi

occupante l’area tecnica



3. GLI ARBITRI ADDIZIONALI D’AREA

Gli arbitri addizionali possono indicare:

• quando il pallone ha interamente oltrepassato la linea di porta, compreso quando

è stata segnata una rete

• a quale squadra spetta un calcio d’angolo o un calcio di rinvio

• se, nell’esecuzione del calcio di rigore, il portiere si muove dalla linea di porta

prima che il pallone sia stato calciato e se il pallone ha superato la linea



4. L’ASSISTENTE DI RISERVA

L’unico compito di un assistente dell’arbitro di riserva è sostituire un assistente o il

quarto ufficiale che è impossibilitato a proseguire nella propria funzione.



5. GLI UFFICIALI DI GARA AL VIDEO

• Un VAR (Video Assistant Referee) è un ufficiale di gara che può aiutare l’arbitro

nell’assumere una decisione utilizzando il replay di un filmato unicamente per un

“errore chiaro ed evidente” o un “grave episodio non visto” relativo a rete segnata /

non segnata, calcio di rigore / non calcio di rigore, espulsione diretta (non una

seconda ammonizione) o un caso di scambio d’identità quando l’arbitro

ammonisce o espelle il calciatore sbagliato

Un AVAR (Assistant VAR) è un ufficiale di gara che coadiuva il VAR

principalmente nel:

• guardare le riprese televisive mentre il VAR è intento in un controllo o una

revisione

• tenere nota degli episodi relativi al VAR e di eventuali problemi di comunicazione

o della tecnologia

• assistere la comunicazione del VAR con l’arbitro in particolare comunicando con

l’arbitro quando il VAR sta effettuando un controllo / revisione, ad esempio per dire

all’arbitro di “interrompere il gioco” o “ritardare la ripresa”, ecc.

• prendere nota del tempo “perso” quando il gioco viene interrotto per un controllo

o una revisione

• comunicare informazioni su una decisione relativa al VAR alle parti interessate



Decisioni Ufficiali FIGC



Assistenti

1) Gli assistenti sono tenuti a riferire all’arbitro su fatti ed episodi da addebitarsi ai

calciatori, anche se di riserva o sostituiti, alle persone ammesse nel recinto di

gioco di cui alla precedente Regola 5, o a qualsiasi altra persona comunque

presente all’interno dello stesso, restando riservata ogni decisione all’arbitro.

2) Tra l’altro, gli assistenti sono tenuti a segnalare immediatamente all’arbitro,

sventolando in maniera ben visibile la bandierina, quando un calciatore, anche se

di riserva o sostituito, una persona ammessa nel recinto di gioco, o qualsiasi altra

persona comunque presente all’interno dello stesso, colpisca o tenti di colpire un

calciatore, anche se di riserva o sostituito, una persona ammessa nel recinto di

gioco, l’arbitro, un assistente o il IV ufficiale di gara (laddove previsto), o li faccia

oggetto di lancio di sputi, oppure rivolga loro gesti o frasi ingiuriose, minacciose o

discriminatorie a sfondo razziale o religioso.

3) Gli assistenti sono, altresì, tenuti a segnalare immediatamente all’arbitro,

sventolando in modo ben visibile la bandierina, quando un calciatore, anche se di

riserva o sostituito, o una persona ammessa nel recinto di gioco utilizza

espressione blasfema.

4) Qualora l’assistente possa informare l’arbitro soltanto durante l’intervallo per

fatti avvenuti in chiusura del primo tempo, la cui segnalazione non sia stata

recepita dall’arbitro prima del termine del medesimo, questi comunicherà al

capitano della squadra cui appartiene colui che si è reso responsabile dei fatti

sopra citati l’espulsione.

5) In relazione ai fatti di cui sopra ed indipendentemente dalle decisioni assunte

dall’arbitro, l’assistente dovrà, al termine della gara, redigere un rapporto

descrivendo in maniera chiara quanto accaduto e dovrà essere consegnato

all’arbitro per essere allegato al rapporto di gara.

6) Nelle gare per cui sia prevista la presenza dei tre ufficiali di gara, in caso di

assenza di uno o entrambi gli assistenti, l’arbitro designato cercherà di reperire

altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l’assistente o gli assistenti assenti

e, in ipotesi essi vengano reperiti, darà inizio alla gara all’orario ufficiale di inizio.

Qualora l’arbitro designato non riesca a reperire altri arbitri entro l’ora ufficiale di

inizio, dovrà dispensare dalla funzione l’assistente eventualmente presente, senza

che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte

forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti. Se nel corso

della gara sopraggiungessero uno o entrambi gli assistenti designati, l’arbitro

provvederà a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali.

7) Qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale non possa, per cause

fortuite, quale malessere o infortunio, continuare la propria funzione, l’arbitro

provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente.

8) La sostituzione di un assistente ufficiale con un altro assistente ufficiale è

definitiva e decorre dal momento in cui la gara ha inizio o, se già iniziata, dal

momento in cui il gioco riprende regolarmente dopo la sostituzione.



Assistente di parte

1) Nelle gare organizzate nell’ambito della LND e del SGS, per le quali non sia

prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell’attività ricreativa, le

società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro, per assolvere a tale

funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla

gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica.

La funzione di assistente dell’arbitro è considerata, ai fini regolamentari e

disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai

dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.

2) Nelle gare di cui al punto 1, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara, che

svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come

calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara e

già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di

assistente.

3) Nelle gare di cui al punto 1, gli assistenti di parte non possono essere sostituiti

da ufficiali di gara all’uopo reperiti.

4) Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse espulso dal recinto

di gioco o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente

accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in

possesso dei requisiti di cui al punto 1, il quale svolgerà tale funzione nel

proseguo della gara



Bandierine

1) Le bandierine degli assistenti dell’arbitro, con drappo della misura di cm 45 x

45 e asta di 75 cm, possono essere, di norma, di colori differenti: rosso brillante e

giallo, anche se a scacchi. Per le gare della LND e del SGS è consentito

anche l’uso di bandierine diverse.

2) Le società sul cui campo viene disputata la gara devono fornire agli assistenti

dell’arbitro ufficiali o di parte le prescritte bandierine, sempre che a ciò non

abbiano provveduto direttamente le Leghe o i Comitati.

3) In caso di gara disputata in campo neutro le bandierine devono essere fornite

dalla società sul campo della quale si svolge la gara.



Quarto ufficiale di gara

Limitatamente alle gare organizzate dalle Leghe Professionisti (Campionati di

Serie A e B, Coppa Italia e Serie C quando previsto) l’Organo Tecnico

competente, oltre ai due assistenti previsti, designa un quarto ufficiale di gara.

Durante lo svolgimento dell’incontro per il quale è stato designato, il quarto

ufficiale di gara prenderà posto sul campo per destinazione tra le due panchine ivi

installate ed avrà i seguenti compiti:

a) sostituire l’arbitro o uno degli assistenti in caso di malessere o infortunio,

laddove il quarto ufficiale designato sia un arbitro;

b) sostituire uno degli assistenti in caso di malessere o infortunio, laddove il quarto

ufficiale designato sia un assistente;

c) controllare che sulle panchine prendano posto soltanto le persone indicate negli

elenchi di gara nonché le persone ammesse ai sensi dell’art.66, comma 1bis delle

NOIF e che persone diverse da quelle indicate dalle vigenti norme non accedano

o sostino nel recinto di gioco; nel caso di inadempienze dovrà invitare il dirigente

accompagnatore ufficiale della Società a provvedere per il ripristino di quanto

previsto dalle norme;

d) analogamente a quanto previsto per gli assistenti, riferire all’arbitro su fatti ed

episodi gravi da addebitarsi ai calciatori, anche se di riserva o sostituiti, alle

persone ammesse nel recinto di gioco di cui alla precedente Regola 5, o a

qualsiasi altra persona comunque presente all’interno dello stesso, restando

riservata ogni decisione all’arbitro;

e) riferire all’arbitro circa i comportamenti non regolamentari, diversi da quelli di cui

al precedente punto d), da addebitarsi ai calciatori, anche se di riserva o sostituiti,

alle persone ammesse nel recinto di gioco di cui alla precedente Regola 5, o a

qualsiasi altra persona comunque presente all’interno dello stesso, da lui

constatate e non rilevate dagli altri ufficiali di gara, restando riservata ogni

decisione all’arbitro;

f) prendere nota del contenuto di striscioni offensivi e/o incitanti alla violenza

esposti all’interno dello stadio;

g) prendere nota delle manifestazioni di intemperanza dei tifosi, dei cori ingiuriosi

e del lancio di oggetti;

h) assistere l’arbitro nell’effettuazione delle sostituzioni avendo cura di controllare

la regolarità dell’equipaggiamento dei calciatori di riserva prima che questi entrino

sul terreno di gioco e assicurare, mediante esposizione dei numeri, la corretta

esecuzione delle sostituzioni dei calciatori, restando di competenza degli assistenti

le segnalazioni all’arbitro relative alle richieste di sostituzioni.



Al termine della gara il quarto ufficiale dovrà redigere un rapporto, anche nel caso

non vi sia nulla da segnalare, che dovrà essere consegnato all’arbitro affinché

venga allegato al rapporto di gara.

In tale rapporto dovranno essere riportati gli episodi di cui ai precedenti punti d),

e), f) e g).

L’eventuale assenza del quarto ufficiale di gara non pregiudica l’inizio e la

regolarità della gara.

La sostituzione dell’arbitro o di uno degli assistenti da parte del quarto ufficiale di

gara è definitiva.