Extra - Continua l'iniziativa di Calcio Massa Carrara / Voce Apuana dedicata ai calciofili apuani "costretti" a casa nella speranza di tornare al piu' presto in campo.



Lezione odierna , la Numero 4 del Regolamento Figc riguardante L'EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI.



1. SICUREZZA

Ogni calciatore non deve utilizzare un equipaggiamento o indossare qualunque

cosa che sia pericolosa.

Tutti i tipi di accessori di gioielleria o di bigiotteria (collane, anelli, braccialetti,

orecchini, strisce di cuoio o di gomma, ecc.) sono vietati e devono essere tolti.

Non è consentito usare nastro adesivo per coprirli.

L’equipaggiamento dei calciatori titolari deve essere controllato prima dell’inizio

della gara e quello dei calciatori di riserva prima che entrino sul terreno di gioco.

Se un calciatore sta indossando o usando equipaggiamento non autorizzato e/o

pericoloso o accessori di gioielleria o di bigiotteria, l’arbitro deve ordinare al

calciatore di:

• togliere l’oggetto in questione

• uscire dal terreno di gioco alla prima interruzione se questi non è in grado di

toglierlo o è restio ad attenersi

Un calciatore che si rifiuta di attenersi o indossa di nuovo l’oggetto deve essere

ammonito.



2. EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

L’equipaggiamento obbligatorio di un calciatore

comprende i seguenti e separati indumenti:

• maglia con maniche

• calzoncini

• calzettoni - nastro adesivo o altro materiale applicato

o indossato esternamente, dovrà essere dello stesso

colore di quella parte dei calzettoni che copre o su cui

viene applicato)

• parastinchi - devono essere di materiale idoneo ad

offrire un adeguato grado di protezione e devono

essere coperti dai calzettoni

• scarpe

I portieri possono indossare pantaloni di tuta.

38 | Regola 4

Se un calciatore perde accidentalmente una scarpa o un parastinchi deve

rindossarli appena possibile e non più tardi della prima interruzione di gioco; se

prima di ciò gioca il pallone e/o segna una rete, questa deve essere convalidata.



3. COLORI

• Le due squadre devono indossare colori che le distinguano una dall’altra e dagli

ufficiali di gara

• Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e

dagli ufficiali di gara

• Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di

loro avesse un’altra maglia, l’arbitro consentirà che la gara venga giocata

Le sottomaglie devono essere

- monocolore, lo stesso del colore principale delle maniche della maglia

- a motivi / più colori, che riproducano esattamente quelli delle maniche

della maglia

Scaldamuscoli / calzamaglie devono essere del colore principale dei calzoncini o

della parte inferiore di questi – i calciatori della stessa squadra devono indossare i

medesimi colori.



4. ALTRO EQUIPAGGIAMENTO

È consentito l’uso di equipaggiamento protettivo

non pericoloso, per esempio caschi, maschere

facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di

materiale soffice, leggero, imbottito, come pure

cappellini per i portieri ed occhiali per lo sport.

Copricapo

Laddove vengano indossati copricapo (esclusi i berretti dei portieri), questi devono

· essere neri o dello stesso colore predominante della maglia (a condizione che i

calciatori della stessa squadra li indossino del medesimo colore)

· essere conformi all’aspetto professionale dell’equipaggiamento del calciatore

· non essere uniti con la maglia

· non costituire alcun pericolo per il calciatore che lo indossa o per qualsiasi altro

calciatore (ad esempio, con un meccanismo di apertura/chiusura intorno al collo)

· non avere alcuna parte che si protenda fuori della superficie (elementi sporgenti)

Comunicazione elettronica

Ai calciatori (inclusi quelli di riserva, i sostituiti e gli espulsi) non è consentito

indossare o utilizzare qualsiasi tipo di apparecchiatura elettronica o per la

comunicazione (eccetto laddove siano consentiti EPTS). È consentito l’uso di

apparecchiature di comunicazione elettronica da parte di dirigenti, laddove sia

Regola 4 | 39

correlato direttamente alla salute o all’incolumità dei calciatori o per ragioni tecnico

/ tattiche, ma solo se si tratta di apparecchiature piccole, mobili e portatili (ad

esempio: microfoni, cuffie, auricolari, telefoni mobili / smartphone, smartwatch,

tablet, computer portatili). Un dirigente che utilizza apparecchiature non

autorizzate o che si comporta in modo inappropriato a seguito dell’uso di

apparecchiature elettroniche o di comunicazione sarà espulso.

Sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS)

Laddove in gare di competizioni ufficiali sotto l’egida della FIFA, delle

Confederazioni o di Federazioni nazionali vengano indossate apparecchiature

tecnologiche quali parti di sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle

performance (EPTS), l’organizzatore della competizione deve assicurare che tali

apparecchiature facenti parte dell’equipaggiamento del calciatore non siano

pericolose e dovranno riportare il seguente logo:

Questo logo indica che l’apparecchiatura è stata ufficialmente

testata e possiede i requisiti minimi di sicurezza dell’International

Match Standard previsti dalla FIFA e approvati dall’IFAB. Gli istituti

che conducono tali test sono soggetti alla approvazione della FIFA.

Laddove (previo consenso della Federazione interessata o dell’organizzatore della

competizione) vengano utilizzati sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento

delle performance (EPTS), gli organizzatori della competizione devono assicurare

che le informazioni ed i dati trasmessi da questi dispositivi / sistemi all’area tecnica

durante le gare disputate in una competizione ufficiale siano affidabili e accurati.

Uno standard professionale è stato sviluppato dalla FIFA e approvato dall’IFAB

per assistere gli organizzatori della competizione nel processo di approvazione di

sistemi elettronici di monitoraggio e rilevamento delle performance (EPTS)

affidabili e accurati.

Il seguente logo indica che un dispositivo / sistema EPTS è stato ufficialmente

testato e soddisfa i requisiti in termini di affidabilità e precisione di dati relativi alla

posizione / distanza percorsa dai calciatori



5. SLOGAN, SCRITTE, IMMAGINI E PUBBLICITÀ

L’equipaggiamento non deve contenere alcuno slogan, scritta o immagine di

natura politica, religiosa o personale. I calciatori non devono esibire indumenti

indossati sotto l’equipaggiamento che contengano slogan, scritte o immagini di

natura politica, religiosa, personale, o pubblicità diversa dal logo del fabbricante.

Per qualsiasi infrazione il calciatore e/o la sua squadra saranno sanzionati

dall’organizzatore della competizione o dalla Federazione nazionale o dalla FIFA.



40 | Regola 4

Principi

• La Regola 4 si applica a tutto l’equipaggiamento (compresi gli indumenti)

indossato da calciatori titolari, di riserva e sostituiti; i suoi principi si applicano

anche a tutti i dirigenti presenti nell’area tecnica.

• In generale, è consentito quanto segue:

- numero e nome del calciatore, stemma / logo della squadra, slogan / emblemi

di iniziative che promuovono il gioco del calcio, il rispetto e l’integrità, nonché

qualsiasi pubblicità consentita dal regolamento della competizione o da quello

della Federazione nazionale, della Confederazione o della FIFA

- i dettagli della gara: squadre, data, competizione / evento, luogo

• L’apposizione di slogan, scritte o immagini deve limitarsi alla parte anteriore della

maglia e/o ad una fascia da braccio

• In alcuni casi, slogan, scritte o immagini potranno apparire solo sulla fascia del

capitano

Interpretazione della Regola

Al fine di determinare se uno slogan, una scritta o un’immagine è ammissibile, si

dovrà tenere presente la Regola 12 (Falli e scorrettezze), che richiede all’arbitro di

sanzionare un calciatore che:

• usa un linguaggio e/o fa gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi

• gesticola in modo provocatorio o derisorio

Non sono consentiti slogan, scritte o immagini che rientrino in uno di questi casi

Mentre quelli “religiosi” e “personali” sono relativamente facili da definire, quelli

“politici” sono più complessi; in ogni caso non sono consentiti slogan, scritte o

immagini relativi a:

• persone, vive o morte (salvo che siano parte del nome della competizione

ufficiale)

• partiti, organizzazioni / gruppi politici locali, regionali, nazionali o internazionali

• governi locali, regionali o nazionali o loro dipartimenti, enti o uffici

• organizzazioni di carattere discriminatorio

• organizzazioni i cui intenti / le cui azioni siano offensivi per un notevole numero

di persone

• atti / eventi di carattere prettamente politico

Quando si commemora un evento nazionale o internazionale di particolare

rilevanza, dovrebbe essere considerata attentamente la sensibilità della squadra

avversaria (inclusi i suoi sostenitori) e del pubblico in generale.

Il regolamento della competizione potrebbe prevedere ulteriori restrizioni /

limitazioni, in particolare per quanto riguarda la dimensione, il numero e la

posizione di slogan, scritte, immagini e pubblicità autorizzati. Si raccomanda di

risolvere le dispute relative a slogan, scritte o immagini prima che la gara /

competizione abbia luogo.

Regola 4 | 41

6. INFRAZIONI E SANZIONI

Per qualsiasi infrazione a questa Regola non è necessario interrompere il gioco e

il calciatore

• deve essere invitato dall’arbitro ad uscire dal terreno di gioco per regolarizzare

l’equipaggiamento

• esce alla prima interruzione di gioco, a meno che non abbia già provveduto

Un calciatore uscito dal terreno di gioco per regolarizzare o cambiare

l’equipaggiamento deve:

• farsi controllare l’equipaggiamento da uno degli ufficiali di gara prima che gli

venga consentito di rientrare sul terreno di gioco

• rientrare soltanto con l’autorizzazione dell’arbitro (la quale può essere data a

gioco in svolgimento)

Un calciatore che rientra sul terreno di gioco senza l’autorizzazione dell’arbitro

dovrà essere ammonito e se il gioco è stato interrotto per comminare

l’ammonizione, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto dal punto in cui si

trovava il pallone quando il gioco è stato interrotto, a meno che non ci sia stata

un’interferenza nel qual caso verrà assegnato un calcio di punizione diretto (o

calcio di rigore) dal punto in cui ha avuto luogo l’interferenza.

Decisioni Ufficiali FIGC

1) Per le società appartenenti alla LNPA, alla LNPB e alla Lega Pro i calciatori

devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante

sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul

dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le

relative disposizioni applicative.

1 bis) Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B

Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva

una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere

personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione

Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle

squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione

sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il

portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in

poi le calciatrici di riserva.

2) Per le società appartenenti alla LND e al SGS, i calciatori devono indossare per

tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente

numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori

degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

42 | Regola 4

2 bis) La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1 bis – secondo

capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo

svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall’arbitro nel proprio rapporto

per i provvedimenti degli organi competenti.

3) II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore

diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e

disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o

dalla Divisione competente.

4) Le Leghe, il SGS e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza,

a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l’intera divisa nei casi

in cui i colori siano confondibili.

5) Non è consentito apporre sugli indumenti di gioco distintivi o scritte di natura

politica o confessionale. E’ consentito per le società apporre sugli stessi non più di

cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio

Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o

della Divisione Calcio Femminile. Per le società della LND e del SGS, i proventi

derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo

sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico –

amatoriale svolta in ambito territoriale.

6) L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di gioco potrà recare,

oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor

ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure

regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal

referto degli ufficiali di gara, comporterà l’applicazione dell’ammenda.

7) Per le società appartenenti alla LND, alla Divisione Calcio Femminile e al SGS

è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio

dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8) Per le società appartenenti alla Lega Pro, è consentito, in aggiunta ai marchi già

previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su

una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9) Per le società appartenenti alla LNPB, è consentito, in aggiunta ai marchi già

previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su

una manica della maglia indossata da ogni calciatore.



_____________

ennemor