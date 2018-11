La Propriocezione, importanza della relazione tra Equilibrio Posturale e Stabilità Dinamica

Prevenzione degli infortuni. A cura di Erica Paccini

Extra - In qualsiasi situazione motoria, dalla più semplice ed inconscia come la nostra deambulazione, alla più complessa ed elaborata come un gesto atletico tecnico specifico, sono sempre presenti 3 costanti: la gravità, l’inerzia e forze di reazione, le quali creano nell’insieme un costante “carico esterno specifico”, su tutte le strutture muscolo scheletriche e osteo articolari. Questo carico è “contrastato” e costantemente regolato da forze interne che bilanciano quelle esterne.



Un infortunio (o trauma, o sovraccarico o squilibrio), avviene quando il carico applicato ad una struttura eccede la sua capacità di sostenerlo. Per ridurre l’incidenza degli infortuni (o di tutte quelle situazioni in cui sovraccarichi, anche se minimi ma ripetuti, ed anche se non creano un trauma o lesione diretta, ma creano i fattori predisponenti per aumentarne il rischio), occorre agire in due modi:



1) ridurre il carico sulla struttura.

2) aumentare la capacità di quest’ultima di sostenere il carico applicato.



Avere e mantenere una “buona propriocezione”, significa che tutte le componenti muscolo scheletriche ed osteo articolari sono in equilibrio ed in grado di vincere gran parte del sovraccarico sulle strutture. Questo è fondamentale nel mantenere inoltre la stabilità articolare dinamica.



La stabilità articolare dinamica (o funzionale), può essere definita come la capacità di attivare appropriatamente i muscoli per stabilizzare un’articolazione insieme al supporto degli stabilizzatori meccanici. Poichè l’equilibrio posturale è regolato dallo stesso sistema efferente che regola e media la propriocezione, e dipende in parte dalla capacità di integrazione del senso di posizione e movimento con il controllo neuro muscolare, viene indicato come indice della stabilità funzionale. In pratica essa è il “prodotto del sistema propriocettivo”.



Il mantenimento della stabilità funzionale è garantito dalla relazione complementare tra componenti statiche (legamenti, capsula articolare, cartilagini, ecc) e dinamiche. I contributi dinamici derivano dal controllo neuro muscolare dei muscoli che attraversano l’articolazione. Alla base dei vincoli dinamici vi sono invece le caratteristiche fisiche e biomeccaniche dell’articolazione (escursione, forza e resistenza della stessa).



Un trauma muscolo scheletrico ad esempio, può risultare non solo un’instabilità dovuta al danneggiamento della componenti statiche, ma anche da stimoli mal gestiti o mal tollerati a causa di un non ottimale controllo posturale propriocettivo.



La perdita delle capacità propriocettive contribuisce quindi all’instaurarsi di instabilità funzionale, portando ad un circolo vizioso di perdita di tenuta muscolare riflessa, sovraccarichi distrettuali ripetuti, micro e macro traumi o infortuni e progressiva lassità.



L’equilibrio è una grande componente di tutte le abilità coordinative che permettono il controllo del movimento. Esso emerge come chiave trainante delle abilità motorie dall’età di 10 anni, facendo sorgere l’importanza di allenare questa capacità, cui poi si aggiungeranno le capacità condizionali di base ( forza, velocità, resistenza). In molti sport infatti, un miglior equilibrio è fondamentale per compiere movimenti precisi e complessi, ed è ormai noto che esso è correlato con una buona capacità di elaborazione centrale della propriocezione.



La capacità di equilibrio, ha quindi un ruolo chiave ai fini della prestazione atletica e per evitare infortuni che possano inficiare nel tempo la stabilità funzionale.



Utilizzare stimoli ed esercizi propriocettivi in tutte le fasi della preparazione atletica e dell’allenamento, è quindi di basilare importanza per tutelare gli atleti dal rischio di sovraccarichi ed infortuni. Tali stimoli, mettono alla prova la capacità di una determinata articolazione di recepire e rispondere in modo ottimale ad input afferenti riguardanti la posizione articolare, e mantengono funzionalmente operativi tutti i sistemi di controllo neuro motorio e neuro posturale che stanno dietro ad ogni singolo gesto atletico o atto motorio.



Numerosi studi dimostrano ad esempio che “ gli infortuni di caviglia e ginocchio, sono ben 4 volte più frequenti in atleti che hanno scarse capacità di equilibrio e bassa capacità propiocettiva”. Giocatori con “scarsa propriocezione dell’arto inferiore” infatti, utilizzano un pattern alterato di co-contrazione dei muscoli flessori plantari e dorsali del piede ad esempio, risultando in una maggiore e alle volte eccessiva forza di impatto al momento del salto o del calcio, associato quindi ad un maggior rischio di sovraccarico/infortunio.



Un sistema propriocettivo allenato, attivo e operativo ad ogni età, è quindi fondamentale sia per la prevenzione di infortuni e recidive, sia per ottenere un buona perfomance sportiva che a sua volta non infici sulla stabilità dinamica e su tutte le altre capacità fisico motorie e posturali che vi ruotano attorno.



